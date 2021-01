Ecco il vino da portare ad una cena per fare la figura degli intenditori

Essere dei conoscitori di vino è sempre sinonimo di raffinatezza ed eleganza. Soprattutto in un Paese che fa vanto della propria produzione vinicola, conoscere i segreti di questo prodotto è una medaglia al valore. È qualcosa che ci può distinguere in ogni evento sociale.

Il modo più semplice per iniziare a capirci qualcosa è, ovviamente, chiedere consiglio a qualcuno che ne sappia più di noi, e farci così una prima cultura. Si inizia solitamente con i vini a noi vicini, quelli italiani: comprando varietà locali ed andando a degustazioni nelle cantine del nostro Paese. In questo modo, si potrà andare alle cene con amici portando un ottimo Barbaresco degustato in Langa. Oppure un bel Primitivo che riporta alla mente i sapori del sud.

Ma un vero esperto non resta di certo fermo alla nostra penisola, e studia anche vini che provengono da lontano. E secondo noi, questo è il vino da portare ad una cena per fare la figura degli intenditori.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

La Napa Valley

Se pensiamo agli USA, di solito abbiamo una cattiva immagine della loro cultura del cibo. Pensiamo che mangino troppo cibo spazzatura e che raramente siano capaci di apprezzare prodotti di qualità. Il nostro tipico ideale di ristorante americano è il fast food.

In realtà questo pregiudizio è spesso ingiusto, perché anche gli USA amano il buon cibo ed il buon vino. Sotto quest’ultimo aspetto, è una zona della California a farla da padrona: si tratta della Napa Valley.

Questo luogo, poco ad ovest di Sacramento, coltiva vite da oltre 150 anni. Ma è stato a partire dagli anni ’60 del secolo scorso che le cose sono cambiate davvero. In quel periodo la Napa Valley è diventata un luogo riconosciuto come il cuore della produzione americana di vino. Ciò è avvenuto in particolare grazie agli sforzi di un imprenditore di nome Robert Mondavi, che ha aperto la sua leggendaria cantina ad Oakville.

La consacrazione internazionale

Ad un importante evento parigino, nel 1976, lo Chardonnay ed il Cabernet Sauvignon della Napa Valley si sono imposti definitivamente come alcuni dei migliori vini al mondo, battendo in una degustazione alla cieca alcuni dei mostri sacri del vino francese.

Da quel momento l’area vitivinicola californiana non ha fatto che crescere in importanza. Oggi in Napa Valley si produce vino derivante da una gran quantità di vitigni, come il celebre Pinot Nero, originario della Borgogna. Ma anche Merlot e Primitivo, oltre ai già citati Chardonnay e Cabernet.

Ora sappiamo che questo è il vino da portare ad una cena per fare la figura degli intenditori. E ne possiamo anche raccontare la storia a tavola, sorprendendo tutti i nostri commensali.