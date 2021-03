Negli ultimi anni abbiamo visto come le borse più alla moda si sono rimpicciolite sempre di più. Da una pochette media si è passati a modelli mini in cui non entravano neanche gli smartphone. Era nell’aria quindi un ritorno alle origini. A delle borse più spaziose che potevano contenere tutto il necessario. E la moda, come sempre, si rivela lo specchio del nostro tempo. Dettando le tendenze, ma anche traendo spunto dal mondo che ci circonda.

Anche le passerelle lo confermano, la borsa del 2021 è questa

Le ultime sfilate di tutti i brand, anche i più famosi come Dior, Chanel, Armani sono state totalmente digitali. Con la pandemia anche la moda si è dovuta adattare ai tempi ed evolvere. Ma lo spettacolo delle sfilate è rimasto comunque magico. Una sorta di film da potersi godere in casa come se fossimo in prima fila.

E come la moda si è adattata al digitale, ha saputo anche rispondere alle esigenze di tutti i giorni. Capendo che era il momento di tornare ad un modello di borsa più utile. Spaziosa al punto giusto, o addirittura esagerata, ma adatta ai tempi che corrono. Perché lo sappiamo bene quando usciamo di casa. In borsa deve entrarci di tutto di più. E ora più che mai gli oggetti da tenere con sé sono aumentati. Il detergente mani, la mascherina, la mascherina di ricambio. L’autocertificazione, un’altra mascherina perché non si sa mai. In aggiunta ad una pochette per i trucchi, il portafoglio, gli occhiali, e chi più ne ha più ne metta.

È il momento di tornare alle midi

Medie dimensioni, anche più grandi. Sia a tracolla che a mano. La borsa è tornata ad essere funzionale oltre che di tendenza. Ora ci si può sbizzarrire come si vuole. Comprarne una di design, magari vintage per risparmiare qualche soldo. Oppure non per forza costosa, ma magari di pelle fatta da un artigiano. Così da promuovere e sostenere il Made in Italy che ha risentito molto di queste chiusure. Per i colori, puntare sui classici cuoio, nero, bordeaux e perla. Non si sbaglia mai!

Quindi, anche le passerelle lo confermano, la borsa del 2021 è questa. Il ritorno alla funzionalità è quello che tutti aspettavamo. Ora si potrà comprare una borsa alla moda, bella e anche utile!

