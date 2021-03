In ogni dispensa che si rispetti, non possono mancare i cibi conservati. Che si tratti di marmellate, sottaceti o gelatine, molti di questi cibi sono contenuti in barattoli di vetro.

Quante volte ci è capitato di trovarci alle prese con un barattolo di vetro che non ne vuole saperne di aprirsi?

In questi casi, se anche l’aiuto del membro più forzuto della famiglia non riesce a risolvere il problema, molti di noi decidono di usare la fantasia e pensare a metodi creativi per aprire il barattolo. Uno dei metodi più comuni consiste nell’infilare un coltello sotto il bordo del tappo, ma utilizzare questo trucco è un grosso errore.

Attenzione a questo metodo che usano tutti per aprire i barattoli perché è molto pericoloso.

Mai infilare un coltello sotto il tappo

Perché non si dovrebbe mai utilizzare un coltello per aprire un barattolo? La risposta più ovvia è che il coltello potrebbe scivolare e ferirci anche seriamente, soprattutto se stiamo esercitando molta forza per cercare di infilarlo sotto il tappo. Inoltre, potremmo rompere la punta del coltello, e peggiorare la situazione.

Bisogna dunque fare attenzione a questo metodo che usano tutti per aprire i barattoli perché è molto pericoloso. Ma qual è il modo migliore per svitare un tappo che non ne vuole sapere di aprirsi? Ci sono in realtà metodi efficaci e non pericolosi, vediamo quali.

Il segreto è far entrare l’aria nel barattolo

Esistono in commercio delle leve apposite per aprire i tappi a vite. Si tratta di strumenti regolabili che possono essere adattati dai tappi di bottiglia fino a quelli dei barattoli più grandi.

Se non abbiamo a disposizione questo strumento, possiamo utilizzare un chiodo e un martello per far bucare il tappo e far entrare l’aria all’interno del barattolo in modo che si apra più facilmente. Facciamo però molta attenzione a non utilizzare più forza del necessario.

Esiste anche un altro metodo semplicissimo per aprire i barattoli che non ne vogliono sapere di svitarsi, ecco il vero trucco per aprire i barattoli in un secondo senza sforzo e senza nessuno strumento.