Comprare del pesce di stagione è un’azione importante che tutti dovremmo compiere. I vantaggi sono davvero enormi per la nostra salute, le nostre tasche e i mari. Adattarci al periodo dell’anno in cui ci troviamo infatti ci porta a variare la nostra dieta. Sappiamo bene ormai che tutti dovremmo mangiare in modo più bilanciato e questo include anche la nostra scelta del pesce. Ovviamente poi le specie di stagione sono più facilmente reperibili dai pescatori e quindi più economiche. Senza contare che evitare di comprare sempre le stesse specie diminuisce il loro rischio di estinzione. Tra i vari pesci che troviamo sul banco alimentare a maggio ce ne sono alcuni poco conosciuti ma ugualmente deliziosi. Ad esempio, tutti snobbano questo saporitissimo pesce di stagione che costa davvero poco e si pulisce in un attimo cucinandolo in ogni modo. Scopriamo di quale si tratta.

Il pesce di stagione e come riconoscerlo

Il pesce che più persone dovrebbero acquistare a maggio si chiama sugarello. Questa specie ha un corpo molto allungato ed è argentato sul ventre e di sfumature bluastre sul dorso. Si tratta di un pesce che generalmente viene pescato giovane e che non supera i 200 grammi. Infatti, questa specie vive generalmente sui fondali al sicuro dai pescator. Proprio in primavera però si avvicina alla riva arrivando a portata di reti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Perché comprarlo

Le ragioni che dovrebbero spingerci ad acquistare il sugarello sono davvero tante. Non si capisce perché tutti snobbano questo saporitissimo pesce di stagione che costa davvero poco e si pulisce in un attimo cucinandolo in ogni modo. Infatti, il suo sapore e le sue proprietà nutritive sono molto simili a quelle del pesce azzurro pur costando la metà. In generalmente il suo prezzo si aggira intorno a 1 euro al kg.

Possiamo cucinarlo in ogni modo. Sia se lo mettiamo a friggere in padella, lo grigliamo sul fuoco o lo cuciniamo all’acqua pazza il risultato sarà comunque delizioso. Senza contare che eliminare le sue lische è veramente facilissimo.