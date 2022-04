Tutti sappiamo come cucinare le patate eppure pochissimi le usano in questo modo perdendo l’opportunità di realizzare un piatto paradisiaco

Ai fornelli, bisogna lasciar scorrere la fantasia e provare sempre nuove ricette e piatti inediti da servire a tavola. Chi ama cucinare, infatti, sa quanto possa essere soddisfacente preparare un nuovo piatto. Se, però, siamo in un periodo in cui ci troviamo a corto di idee e non sappiamo proprio come uscirne, nessuna paura. Ci sono tantissime ricette già pensate da cui possiamo facilmente prendere spunto. In questo modo, inizieremo a stuzzicare nuovamente la nostra creatività e daremo vita certamente a dei piatti eccezionali.

Sformato di patate e finocchio, una vera e propria chicca per una cena in famiglia o con gli amici semplicissima da realizzare

Oggi spieghiamo, nel dettaglio, come preparare lo sformato di patate e finocchi. Stiamo parlando di un piatto piuttosto semplice eppure non così cucinato come si pensa. Vedremo, invece, la facilità con cui potremo prepararlo e, soprattutto, il gusto totalmente inedito che acquisiranno le patate in questo piatto.

Per prima cosa, quindi, procuriamoci:

3 finocchi;

2 uova;

2 patate medie;

sale;

pepe;

limone;

noci tritate;

olio extravergine di oliva;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

1 bicchiere di latte;

pangrattato.

E ora vediamo come realizzare il nostro sformato in circa 15 minuti.

La prima cosa da fare è occuparsi dei finocchi. Eliminiamo quindi tutte le parti dure e superflue e tagliamoli, con cura e attenzione, in piccole strisce sottili. Laviamo queste ultime, igienizzando con cura e cercando di non farle sfaldare. In una padella, ora, mettiamo le fettine di finocchio a forma di raggiera e versiamo un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Quando il finocchio sarà più morbido, leviamo la padella dal fuoco e facciamo raffreddare. Passiamo ora alle patate. Sciacquiamole con cura e togliamo la buccia. Tagliamole ora a piccole fette e mettiamole per un attimo da parte. I

n una ciotola, sbattiamo le uova, aggiungiamo sale e pepe, spargiamo anche il formaggio e versiamo il nostro bicchiere di latte. Su una pirofila ricoperta con carta da forno, disponiamo le fette di finocchio che abbiamo lasciato ammorbidire e quelle di patate, tutte a raggiera. Versiamo su tutte le fette il composto di uova, formaggio e latte e inforniamo a 200° per un quarto d’ora almeno. Et voilà, la nostra ricetta è pronta. Dunque, tutti sappiamo come cucinare le patate eppure pochissimi realizzano questo squisito piatto che delizierà il palato di tutti.

