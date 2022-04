Ci sono alcune ricette che, a prima vista, potrebbero davvero stupirci per la loro particolarità. Sono molti i piatti, infatti, che si presentano come totalmente anticonvenzionali e che difficilmente vengono preparati tutti i giorni. Eppure, cucinare è bello proprio perché si può spaziare tra diverse ricette e si può viaggiare con la fantasia. Sicuramente, prendere ispirazione da qualche piatto che non conosciamo e che forse ci sembra assurdo potrebbe essere un bel modo per sperimentare ai fornelli.

La torta alla Coca Cola, una ricetta davvero unica e quasi sconosciuta che delizierà il palato di tutti noi

Oggi spieghiamo come preparare un dolce davvero particolare. Stiamo parlando della torta alla Coca Cola, una ricetta poco nota ma davvero buonissima. Per realizzarla, procuriamoci:

200 g di farina 00;

200 ml di Coca Cola;

120 ml di yogurt;

sale;

bicarbonato;

150 g di burro;

15 g di cacao amaro;

200 g di zucchero;

2 uova;

zucchero a velo.

Ora che conosciamo gli ingredienti, vediamo quali sono i passaggi necessari per dar vita a questo dessert così particolare e unico.

Praticamente nessuno la usa per cucinare ma la Coca Cola ci aiuterà a realizzare una ricetta unica che lascerà tutti a bocca aperta

Per preparare la torta alla Coca Cola, iniziamo prendendo una ciotola. All’interno versiamo il sale, mezzo cucchiaino di bicarbonato, lo zucchero e la farina indicata. Mescoliamo gli ingredienti per farli amalgamare e mettiamo per un attimo l’impasto da parte. Procuriamoci ora un pentolino, in cui dovremo versare il cacao, lo yogurt, il burro e, ovviamente, l’ingrediente principe, ossia la Coca Cola. Mettiamo sul fornello a fiamma bassa e, quando vedremo che i nostri ingredienti iniziano a bollire, spegniamo. Versiamoli poi nella ciotola dove avevamo già mescolato zucchero, bicarbonato, sale e farina e continuiamo a mescolare il tutto con un cucchiaio che sia rigorosamente di legno.

Quando vedremo che gli ingredienti sono perfettamente amalgamati, rompiamo le uova, aggiungiamole e continuiamo a mescolare. Versiamo adesso l’impasto nello stampo classico delle torte, spargendo del burro in precedenza per far sì che non si attacchi. Cuociamo in forno per mezz’ora a 180 gradi e facciamo raffreddare. Spargiamo lo zucchero a velo, infine, per dare un tocco di dolcezza in più e serviamo questa delizia. Perciò, ora sappiamo che praticamente nessuno la usa per cucinare ma la bevanda preferita di molti di noi può essere davvero una risorsa incredibile in cucina.

Approfondimento

Una vera follia gettare via la Coca Cola avanzata perché potrebbe risolvere un problema che quasi tutti hanno spesso in casa