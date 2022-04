In questi giorni moltissimi di noi sono alle prese con la pulizia del giardino. Tra le operazioni più difficili e faticose c’è sicuramente la rimozione delle erbacce da vialetti e piante. Erbe che facciamo finire direttamente nel cassonetto dell’organico. Almeno fino a oggi. Perché le infestanti non sono tutte uguali e questa erba che buttiamo sempre via dal giardino potrebbe rivelarsi utilissima per la salute. È il momento di capire perché dovremmo salvarla e gli enormi benefici che potremmo ricavarne per depurarci e proteggere il cuore.

La tanto odiata ortica ha proprietà incredibili

L’erba che spesso malediciamo perché ci causa un prurito terribile, ma che in realtà è un vero concentrato di sostanze utili alla salute è l’ortica. E il periodo migliore per portarla nelle nostre cucine è proprio la primavera.

L’ortica è nota fin dai tempi dei Greci per essere uno straordinario diuretico e antinfiammatorio naturale. Le ricerche scientifiche che si sono succedute nelle epoche successive hanno scoperto molto di più. Ovvero che l’ortica potrebbe rivelarsi preziosissima per migliorare il metabolismo, per proteggere la salute cardiovascolare e per preservare denti e ossa. Il motivo è che contiene vitamine fondamentali come la A, la K e la B6. Oltre a minerali di cui l’organismo ha bisogno ogni giorno come magnesio, calcio, potassio e fosforo.

Prima di inserire l’ortica nella dieta, però, dovremmo consultare il medico. Il suo consumo rischia infatti di interferire con farmaci molto usati per l’ipertensione e il diabete e con medicinali a base di litio.

Questa erba che buttiamo sempre via dal giardino andrebbe riscoperta perché usata in cucina potrebbe rivelarsi preziosissima per depurare l’organismo e proteggere il cuore

Ora che abbiamo scoperto le proprietà dell’ortica, non ci resta che capire come usarla in cucina. In primo luogo l’ortica è l’ingrediente fondamentale di moltissime tisane depurative e diuretiche.

In realtà possiamo anche cucinarla. Ovviamente dopo averla sbollentata. Con l’ortica possiamo ad esempio preparare il ripieno di gustosissimi ravioli o tortelli. Oppure possiamo utilizzarla per realizzare una splendida frittata dal sapore insolito.

Addirittura possiamo preparare la pizza all’ortica. E possiamo utilizzarla sia nell’impasto che come condimento sotto forma di pesto a fine cottura.

Il metodo più semplice, però, è quello di trasformare l’ortica in un sugo. Per farlo avremo bisogno soltanto di alcune foglie, di un cucchiaino di formaggio grattugiato, di uno spicchio d’aglio e di qualche mandorla. Tritiamo il tutto fino a ottenere una crema, regoliamo il sapore con olio e sale e il gioco è fatto.

