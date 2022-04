In Italia abbiamo tutto ciò che si può desiderare, una lista infinita di località da visitare, sia che preferiamo luoghi di montagna, di mare o vicino a laghi.

La Natura ci offre degli scorci mozzafiato e molte città sono ricche di storia e tradizione, antiche e non. Insomma, abbiamo l’imbarazzo della scelta per trascorrere anche solo pochi giorni fuori, con tutta la famiglia o con un gruppo di amici.

Potremmo andare rilassarci dove ci sono le terme oppure, per gli amanti del trekking, esistono svariati percorsi, più o meno impervi, a stretto contatto con la fauna e la flora.

Oltre i classici posti turistici, poi, esistono diverse realtà che non sempre teniamo in conto ma che meritano anche solo una fugace gita.

2 borghi italiani tra i più spettacolari per trascorrere momenti di relax e scoprire un piccolo paradiso vicino il mare

Come tutte le altre regioni, anche la Sicilia possiede dei luoghi incantevoli, che in questo periodo, poi, sono ideali per trovare un poco di pace, senza rinunciare alla cultura e ai paesaggi da cartolina.

Uno di questi è sicuramente Salemi, in provincia di Trapani, nella Valle del Belice, immersa tra bellissimi oliveti e vigneti. Ha origine arabe che risalgono al Medioevo e le abitazioni sono disposte attorno al castello normanno-svevo, conservato benissimo, sulla sommità della collina.

Un luogo ricco di storia e testimonianze archeologiche, una vera perla a pochi passi dal mare. Il centro storico è composto da piccole e strette vie, dove è possibile ammirare palazzi realizzati in pietra locale e chiese. Possiede anche un quartiere ebraico e uno islamico.

Inoltre, potremo gustare vini locali eccezionali e piatti strepitosi, come le famose “busiate”, una pasta fatta a mano dalla forma arricciata, perfetta da servire con pesti, ragù e sughi. Per i più golosi è da segnalare la “cassatella”, un dolce della zona golosissimo ripieno di ricotta.

Castelmola

L’ultimo dei 2 borghi italiani tra i più spettacolari è a circa 6 chilometri da Taormina, ovvero Castelmola, in provincia di Messina, che conta poco più di mille abitanti. Talmente affascinante che è inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia, antichissimo e posizionato in cima a un monte a strapiombo sul mare Ionio. Non potremo perdere, infatti, la meravigliosa vista da Piazza Sant’Antonio, dove ammirare la costa, Taormina dall’alto e il panorama.

Le vie strette confluiscono nella piazza principale, atmosfere suggestive che rievocano il Medioevo, come anche i ruderi del Castello normanno. Proprio da quest’ultimo deriva il nome del borgo, perché si trova su una rocca che ricorda la forma della macina del mulino, “mola” di pietra.

In questo luogo potremo trovare un po’ di relax e assaggiare un vino molto particolare alle mandorle, di rara bontà.

