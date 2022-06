L’estate è appena iniziata, ma le giornate calde e afose ci accompagnano già da qualche settimana. In questo periodo è importante bere molto e mangiare piatti ricchi di frutta e verdura per integrare i sali minerali persi. Giugno è un mese davvero generoso e tra la frutta disponibile in queste settimane c’è l’anguria. Questo frutto altamente dissetante è ricchissimo d’acqua e vitamina C. Molti di noi l’acquistano per consumarlo in tutta la sua freschezza a fine pasto preparando deliziose macedonie di frutta. Altri realizzano freschissimi sorbetti capaci di dare sollievo durante le giornate più calde. Oggi invece con questo articolo vogliamo proporre una facile e veloce ricetta da realizzare proprio con l’anguria. Useremo pochi ingredienti alla portata di tutti e siamo certi che il risultato sarà davvero sorprendente.

Ingredienti

una fetta d’anguria spessa circa 5 centimetri;

300 g di yogurt greco;

80 g di farina di mandorle;

2 uova;

2 tuorli;

90 g di zucchero;

scorza di mezzo limone;

un pizzico di sale;

qualche foglia di menta.

Tutti preparano sorbetto e macedonia, ma solo pochi usano l’anguria per realizzare un delizioso dolce dissetante e freschissimo con lo yogurt

Iniziamo preparando il pan di Spagna, dunque montiamo 70 grammi di zucchero con le uova e i 2 tuorli usando lo sbattitore elettrico. Una volta ottenuto un composto chiaro e spumoso, uniamo la farina, un pizzico di sale e la scorza di mezzo limone grattugiata.

Il composto risulterà omogeneo, cremoso e privo di grumi. Stendiamolo su una placca foderata con carta da forno precedentemente imburrata. Facciamo cuocere il pan di Spagna nel forno a 180 gradi per 10 minuti.

Rimuoviamo la buccia dell’anguria e ricaviamone un cerchio usando uno stampo di forma rotonda. Questo servirà a dare la forma anche al pan di Spagna. Una volta raffreddato il pan di Spagna, ricaviamo 2 cerchi della stessa dimensione dell’anguria.

Intanto, lavoriamo lo yogurt greco con lo zucchero rimasto e iniziamo a comporre il dolce su un piatto da portata. Sulla base sistemiamo un disco di pan di Spagna e spalmiamoci sopra uno strato di yogurt. Sopra il pan di Spagna adagiamo l’anguria e il secondo disco.

Terminiamo versando in superficie lo yogurt rimasto e livelliamolo con un cucchiaio. Guarniamo a piacere il dolce usando pezzetti di frutta fresca rimasta e qualche foglia di menta. Lasciamo riposare il dolce nel frigorifero per almeno 2 ore e gustiamolo in tutta la sua bontà e freschezza.

Consigli

Tutti preparano sorbetto e macedonia, ma solo pochi conoscono la ricetta di questa torta squisita. Possiamo usare la farina 00 se non abbiamo quella di mandorle, ma il sapore risulterà meno dolce. In questo caso, consigliamo di aggiungere 30 grammi di zucchero per compensare. Basta poco per realizzare un dolce estivo, leggero e fresco diverso dalle solite mousse. Usando la frutta di stagione possiamo dare spazio alla creatività e realizzare pietanze incredibili.

