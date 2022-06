Anziché farle ripiene o sciroppate, usiamo le pesche per questo fresco dolce cremoso senza burro né uova che ricorda il tiramisù

Le giornate sempre più calde ci spingono a prediligere piatti freschi e leggeri. Gli ortaggi e i frutti di stagione sono numerosi e deliziosi e possiamo sbizzarrirci nel realizzare veloci ricette sfiziose. Che sia un pranzo o una cena tra amici oppure in famiglia, un buon dolce è sempre il modo migliore per finire un pasto. Tra la frutta che possiamo trovare a giugno ci sono le pesche. Succose, dolci ed irresistibili le pesche sono un frutto prezioso per realizzare morbide e squisite crostate ripiene, ma anche freschissime mousse. Molti le preparano ripiene oppure sciroppate per portare a tavola un dolce semplice ma incredibilmente gustoso. Oggi invece vogliamo consigliare una ricetta molto veloce e cremosa che per certi versi ricorda un grande classico della tradizione: il tiramisù. Bastano soli 6 ingredienti per realizzarla e in 20 minuti potremo assaporare un dolce davvero leggero e fresco.

Ingredienti

5 pesche;

250 g di mascarpone;

125 ml di yogurt bianco;

60 g di biscotti secchi;

2 cucchiai di liquore al limoncello;

80 g di zucchero a velo.

Per ottenere un buon risultato, togliamo dal frigorifero il mascarpone mezz’ora prima di preparare la ricetta. Iniziamo lavando con cura le pesche e sbucciamole usando un coltello a lama liscia. Tagliamole a cubetti e trasferiamole in un mixer tenendone da parte una manciata per guarnire le monoporzioni.

Aggiungiamo 2 cucchiai di zucchero a velo e frulliamo il tutto in modo da ottenere una sorta di purea. Versiamo le pesche appena frullate in un pentolino insieme al liquore al limoncello. Facciamo cuocere i 2 ingredienti a fuoco lento finché diventeranno densi. Mescoliamo sempre il composto per evitare che si attacchi.

Mentre aspettiamo che le pesche si raffreddino, lavoriamo il mascarpone con lo zucchero a velo rimasto. Quando i 2 ingredienti saranno ben amalgamati, aggiungiamo poco alla volta lo yogurt bianco.

A questo punto, possiamo comporre la nostra mousse alle pesche. Sbricioliamo i biscotti secchi grossolanamente e usiamone metà per creare un sottile strato come base. Aggiungiamo la crema alle pesche e sopra quella al mascarpone. Terminiamo con i restanti biscotti secchi sbriciolati e i cubetti di pesca tenuti da parte.

Consigli

Anziché farle ripiene o sciroppate, usiamo le pesche per realizzare questa mousse deliziosa. Per esaltare la freschezza di questo dessert guarniamo ogni monoporzione con un paio di foglioline di menta. Inoltre, se vogliamo dare un gusto ancora più ricco alla mousse, al posto dei biscotti secchi utilizziamo gli amaretti: il risultato sarà sorprendente. Possiamo conservare questo dolce in frigorifero per un giorno.

