D’estate non chiediamo altro che consumare pietanze fresche, leggere e saporite. Con l’avvicinarsi della prova costume molti di noi cercano di evitare di cedere alle tentazioni. Come sappiamo però, un buon dolce è capace di mettere di buon umore chiunque. Tuttavia, possiamo realizzare dessert buoni e leggeri con pochissimi ingredienti. Non servono sempre grandi preparazioni per realizzare pietanze squisite. È proprio per questo che oggi vogliamo svelare una ricetta golosa e sfiziosa che si prepara in pochi minuti. Se con il caldo ci vengono in mente subito mousse e dolci al cucchiaio, oggi invece suggeriremo una torta fredda squisita e veloce da preparare. Non serviranno né uova né burro e nemmeno padelle e forno. Con 5 ingredienti molto comuni potremo preparare questo dolce fresco, ideale per deliziarci a fine pasto o per una merenda alternativa.

Ingredienti

250 g di biscotti secchi;

50 g di mandorle;

200 g di cioccolato fondente;

100 ml di caffè;

25 g di zucchero.

Per un dolce estivo e leggero veloce da preparare proviamo questa torta fredda con caffè, biscotti e cioccolato senza uova né burro

Per iniziare, prepariamo il caffè. Aggiungiamo lo zucchero nel caffè ancora caldo e mescoliamolo per farlo sciogliere. Nel frattempo, rompiamo a pezzi il cioccolato e mettiamolo in un tegame per farlo sciogliere a bagnomaria. In alternativa, possiamo scioglierlo al microonde per velocizzare il procedimento.

A questo punto, versiamo i biscotti dentro un recipiente e rompiamoli in modo grossolano usando un cucchiaio. Facciamo la stessa cosa con le mandorle ed uniamole ai biscotti. Versiamo sui biscotti sbriciolati il caffè e il cioccolato precedentemente fuso.

Amalgamiamo gli ingredienti usando un cucchiaio o una spatola. Non preoccupiamoci se il composto risulta piuttosto denso e compatto. Foderiamo una teglia o una pirofila con la pellicola trasparente e versiamo al suo interno il composto. Livelliamolo, ricopriamolo con la pellicola e riponiamo la pirofila in frigorifero.

Lasciamo riposare la nostra torta fredda per almeno un’ora, ma se possibile lasciamolo al fresco per 2 ore. In questo modo la torta avrà modo di insaporire meglio e raggiungere la giusta consistenza che deve essere densa e compatta.

Consigli

Per un dolce estivo e leggero veloce da realizzare bastano davvero pochi ingredienti. Non preoccupiamoci se rimarranno pezzi di biscotti più grandi ed altri più piccoli. Inoltre, usiamo la moka oppure la macchinetta in base alle nostre preferenze: il risultato sarà lo stesso. Possiamo personalizzare questa ricetta come preferiamo ed arricchire la nostra torta fredda aggiungendo pistacchi o nocciole oppure sostituendo il cioccolato fondente con quello al latte. Lasciamo spazio alla fantasia e guarniamo questa deliziosa torta con amarene sciroppate, qualche lampone oppure con un paio di ciuffetti di panna. A volte basta davvero poco per realizzare qualcosa di speciale.

