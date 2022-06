In vista dell’estate, molti di noi stanno cercando di rimettersi in forma, consapevoli che il mare e i vestiti corti sono ormai all’orizzonte. In questa situazione, ovviamente, l’alimentazione può avere un enorme peso da non sottovalutare. Dunque, quello che dovremmo fare sarebbe scegliere i giusti alimenti che possano aiutarci a perdere peso e a togliere un po’ di gonfiore per i prossimi mesi.

Ovviamente, ricordiamoci di confrontarci sempre con un medico prima di cambiare il nostro piano alimentare. Ma, al tempo stesso, prendere informazioni su vari alimenti può essere sicuramente un punto di vantaggio da non sottovalutare.

Una ricetta fresca e deliziosa quella che potremmo sfruttare per cercare di sgonfiarci e dimagrire con gusto

Tra gli alimenti che potrebbero fare la differenza, ce ne sono due che creano una combo davvero interessante, che forse non ci saremmo mai aspettati. Infatti, l’ananas e i pesci bianchi sono tra i cibi che potrebbero rivelarsi grandi amici della nostra linea. Per mixarli e creare un piatto davvero incredibile, dovremmo procurarci:

Ingredienti per 4 persone:

a) 600 g di filetti di dentice;

b) 1 ananas;

c) 50 g di farina;

d) 50 g di burro;

e) olio extravergine di oliva;

f) pepe rosa;

g) sale;

h) pomodori ciliegini.

Se siamo preoccupati per braccia e pancia gonfie per l’estate dovremmo assolutamente provare questi alimenti perché sono dei formidabili alleati

Per prima cosa, pensiamo all’ananas e togliamo tutta la parte esterna. Ora, dividiamo l’interno in piccoli cubetti e mettiamoli in un mixer, fino a che non avremo ottenuto un succo fresco e abbastanza cremoso.

E adesso passiamo al pesce. Incidiamo i filetti di dentice e, in una padella con un goccio di olio EVO, cuociamoli dopo averli passati un po’ nella farina, fino a che non saranno croccanti. Passati circa 3 o 4 minuti, versiamo metà del nostro succo di ananas appena fatto, aggiungendo anche un pizzico di pepe rosa.

Lasciamo in padella per 5 o 6 minuti e mettiamo i nostri filetti di pesce in un piatto.

Passiamo ora alla salsa. Prendiamo il succo di ananas rimasto e aggiungiamo il burro. Facciamo amalgamare gli ingredienti con una frusta, fino a che il composto non sarà abbastanza omogeneo. Quando otterremo questo risultato, potremo spargerlo sul nostro pesce, aggiungendo un po’ di sale e i pomodorini tagliati a metà.

Quindi, se siamo preoccupati per braccia e pancia gonfie, dovremmo provare questa buonissima ricetta. Ovviamente, bisogna prima fare delle precisazioni.

Le indicazioni generali date non sostituiscono in alcun modo il parere di un medico. Questo vuol dire che, prima di inserire i cibi indicati e la ricetta appena consigliata, dovremmo confrontarci con un esperto di fiducia. Solo in questo modo, infatti, saremo sicuri di poter ottenere dei risultati soddisfacenti, prendendoci anche cura della nostra salute.

