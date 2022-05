In molti per dimagrire velocemente commettono un grave errore quando scelgono di iniziare a correre o di andare in palestra

Dimagrire velocemente è ciò a cui puntano coloro che sanno di avere qualche chilo in più. La prima cosa da fare sarebbe mettere da parte questo obiettivo con preciso riferimento alle modalità. Sì, perché un dimagrimento che sia salutare è necessariamente graduale e senza alcun tipo di fretta.

Una dieta dimagrante dovrebbe essere elaborata da uno specialista della nutrizione e prevede che mai si vada al di sopra di certe soglie di perdita di peso per ogni singolo periodo. È questo, eventualmente, ad assicurare risultati duraturi e senza rischi legati alla possibilità di togliere nutrienti all’organismo senza cognizione di causa.

Cosa fa di sbagliato chi spera di dimagrire velocemente

Chiarito questo aspetto, si può parlare di quella che potrebbe essere considerata una sorta di leggenda metropolitana. I tanti canali di divulgazione che esistono al giorno d’oggi l’hanno fortunatamente cancellata da buona parte dell’immaginario collettivo, ma non ancora in maniera definitiva.

Quando, infatti, si va al parco o in palestra si nota come in molti per dimagrire velocemente indossino indumenti che potrebbero apparire fuori luogo. Gente che, infatti, tiene la felpa anche quando la temperatura è ben oltre i trenta gradi o ha indumenti pesanti con unico obiettivo: sudare.

Come bisognerebbe allenarsi per perdere peso

Un’abitudine sbagliata che nasce da un errore di fondo: immaginare che sudare faccia dimagrire. Bene, per qualcuno potrà essere difficile crederci ma sudare non fa dimagrire. Non si arriva cioè a bruciare grassi, ma al massimo si potrebbe assistere ad un calo transitorio di peso legato all’espulsione dei liquidi.

Quello che fa dimagrire è l’attività fisica. L’ideale, come ricorda Humanitas, è abbinare un’attività endurance aerobica (camminare, correre, nuotare, andare in bicicletta etc.) e delle sedute mirate a rafforzare i muscoli (fare pesi, addominali, piegamenti). In tal modo si innalza il dispendio energetico quotidiano modificando lo stile e diventa più facile creare quel deficit calorico che consente il dimagrimento. Il tutto deve essere abbinato ad una dieta sana, equilibrata e tarata in base all’obiettivo (perdere peso o mantenerlo).

In molti per dimagrire velocemente commettono un grave errore quando scelgono di iniziare a correre o di andare in palestra

Sudando ci si limita ad eliminare liquidi, non si bruciano grassi. Sempre Humanitas sulle proprie pagine sottolinea che la corretta attività fisica “fa sudare un po’, ma non in maniera esagerata”. Ed è questo il motivo per il quale immaginare di favorire la sudorazione per facilitare il dimagrimento è una scelta che nasce da una credenza popolare priva dell’approvazione scientifica.

