Quando si va a scoprire un luogo si punta sempre a identificarne l’originalità. Ogni visitatore prova a capire perché ciò che va a vedere è speciale. E ci sono casi in cui non si fa fatica a capire perché ciò che ci si trova di fronte è qualcosa di straordinario.

Accade, ad esempio, guardando da lontano la rupe su cui sorge il borgo di Pentidattilo. La si vede semplicemente percorrendo la SS 106, la strada che costeggia il Mar Jonio e da Reggio Calabria conduce fino a Taranto.

Amatissimo dagli artisti, questo borgo misterioso e leggendario è a due passi dal mare e ideale da visitare in estate

Chi ha fatto studi classici non ha difficoltà a capire l’origine del nome ed il perché si chiami così. Pentidattilo deriva dal greco e la traduzione è “cinque dita”. Un nome che richiama la forma della montagna rocciosa su cui sorge (Monte Calvario). Per anni è stato un paese fantasma, ma negli ultimi anni la situazione è cambiata.

Vi si trovano infatti case, botteghe artigiane, visitatori e artisti che alloggiano in piccole casette in pietra. Questi ultimi, con la loro sensibilità, riescono a cogliere la magia di un luogo che richiama vecchie atmosfere ed ha un particolare fascino misterioso.

Un luogo ricco di storia

Le origini di Pentidattilo risalgono addirittura al IX secolo. Quindi, oltre ad essere amatissimo dagli artisti, questo borgo ha anche una lunga storia. Deve la sua fondazione al fatto che da quella posizione si poteva aiutare la difesa di Reggio, potendo tenere sotto controllo le eventuali azioni dei Saraceni. Da lì iniziò una storia lunga che conobbe anche pagine tragiche, come il terribile terremoto del 1783.

Da visitare, tra le altre cose, ci sono il Museo delle tradizioni popolari, i ruderi del castello, la Chiesa dei Santi Corifei Pietro e Paolo. A quest’ultima si riconosce una probabile origine bizantina.

Pentidattilo è anche un luogo in cui non mancano gli eventi. Per conoscerli tutti è utile informarsi, in maniera tale da avere sempre un programma delle iniziative in programma.

Oggi lo visitano tantissime persone, che si innamorano di uno scenario di cui fa parte anche la vallata di Sant’Elia. Pentidattilo è lontano circa trenta chilometri da Reggio Calabria e si trova in una zona jonica che presenta diverse località da visitare. Tra queste si può citare Roccella, insignita della Bandiera Blu e destinata ad avere un’estate 2022 ricca di eventi.

