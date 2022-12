Un menù di pesce completo, facile ed economico per una cena della Vigilia di Natale indimenticabile

La tradizione natalizia chiama a sé la canonica cena di pesce della Vigilia, ma ancora non tutti sanno cosa porteranno in tavola. Nel seguente articolo vedremo una cena completa di pesce ideale per chi non vuole spendere molto e non complicarsi troppo la vita.

Fervono i preparativi per accogliere in casa amici e parenti per i festeggiamenti natalizi. Tuttavia la tradizionale cena di pesce, sia in termini di preparazione che in termini di spesa, potrebbe mettere in difficoltà qualcuno.

Niente panico perché in realtà le soluzioni sono tantissime, basta usare un po’ di gusto e fantasia, come ad esempio con dei facilissimi millefoglie di pesce.

Ma le preparazioni che possono essere funzionali alle nostre esigenze sono tante altre e proprio per questo in seguito vedremo un menù di pesce completo, facile ed economico per una squisita cena.

Antipasti

Partendo dagli antipasti possiamo portare in tavola dei gamberi bardati serviti con crema di ceci. Dopo aver eliminato la testa e il carapace dal gambero, che conserveremo per preparazioni future, arrotoliamoli con delle fette di pancetta o guanciale. Ora cuoceremo i gamberi avvolti nel guanciale o pancetta in padella oppure in forno a 180° fin quando la copertura sarà leggermente croccante. Sforniamo e serviamo con una semplice crema di ceci frullati, condita con olio, sale, pepe e qualche seme di finocchio. Un tocco di classe sarà aggiungere dei pomodorini arrostiti in forno a 200° con sale, zucchero e una punta di peperoncino.

Primi piatti utili anche per molte persone

Se sono previsti molti invitati e non vogliamo spendere molto, un’ottima soluzione è dare profumo di pesce ma arricchire con altri ingredienti.

Un primo piatto ideale a questa esigenza è una semplice pasta con carciofi e bottarga. Dopo aver pulito i carciofi tagliamoli a listarelle e saltiamoli velocemente in padella con olio, aglio e peperoncino. Per aiutare la cottura possiamo aggiungere qualche cucchiaio d’acqua calda. Quando la pasta sarà pronta scoliamola nei carciofi, saltiamola qualche minuto per fare assorbire il condimento e mettiamo nei piatti. In ultimo, prima di servire, grattiamo della bottarga e aggiungiamo del pane grattato precedentemente fritto in padella.

Un ottimo secondo piatto per un menù di pesce completo facile ed economico

Non può mancare certo il secondo ed anche qui le ricette abbondano. Qui possiamo sbizzarrirci, magari servendo agli ospiti una copiosa paranza di pesce fritto composta di piccoli pesci poveri come sardine e qualche gamberetto e calamaro. Ma se vogliamo portare in tavola un piatto elegante ma dal prezzo decisamente contenuto quello che ci serve è il pesce spatola. I filetti si trovano in commercio attorno agli 8-9 euro e prepararli è uno scherzo.

Utilizzando del pangrattato creiamo una panatura aggiungendo un pizzico di sale, e un trito di erbe aromatiche a piacimento. Possiamo usare del rosmarino, della salvia, alloro e timo o basilico, pepe rosa e scorza di lime.

Infine uniremo anche dell’olio fin quando la panatura non avrà una consistenza sabbiosa. Impaniamo i filetti e arrotoliamoli su loro stessi fissandoli con uno stuzzicadenti.

Cuociamo in forno a 180° per 25 minuti per ottenere una rosa di pesce da servire con crema di patate o patate al forno