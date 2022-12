Invece dei soliti crostini e vol au vent ecco 3 squisiti antipasti per Natale, Vigilia e Capodanno

3 squisiti antipasti per Natale, Vigilia e Capodanno-proiezionidiborsa.it

Siamo ormai nella settimana decisiva per mettere a punto i vari menù delle prossime feste. Primo appuntamento sarà la Vigilia, tradizionalmente a base di pesce, segue il Natale con arrosti e brodi, fino al Capodanno. Ma cosa portare come antipasto?

Se siamo noi a dover organizzare il pranzo o la cena dei prossimi eventi dovremo pensare anche a cosa mettere in tavola per aprire le danze come antipasto. Beh, se siamo stanchi degli antipasti visti e rivisti, invece dei soliti crostini e vol au vent vediamo cosa possiamo preparare di goloso.

Un tocco di Sud America

Per il menù a base di pesce è semplice prepararne uno facendo bella figura e spendendo poco. Ma se volessimo dare un tocco originale con qualcosa di buono, semplice e veloce, nulla è meglio di un buon guacamole. Prendiamo degli avocado ben maturi, tagliamoli a metà, estraiamo il seme e ricaviamone la polpa con un cucchiaio.

Schiacciamo la polpa di avocado con una forchetta per poi condire con sale, olio, succo di lime, cipolla rossa tritata molto finemente e dei tagliati a cubetti.

Mischiamo il tutto e aggiustiamo con il condimento in base alla consistenza e al sapore che più preferiamo. Il guacamole tradizionalmente è accompagnato da tortillas di mais ma è ottimo con un crudo di salmone.

Involtini salva cena

I crostini sono sempre utili e veloci ma spesso scordiamo anche la comodità e la golosità degli involtini. Se scegliamo di preparare quelli di pesce possiamo unirli a delle verdure.

Ricaviamo da una zucchina delle fette sottili tagliandole nel senso della lunghezza per poi grigliarle rapidamente. Una volta ammorbidite disponiamo su di esse del salmone, del formaggio spalmabile e qualche fogliolina di menta. Per maneggiare il pesce possiamo utilizzare dei guanti o ricorrere a rimedi della nonna per eliminarne la puzza. Arrotoliamo su sé stesso e fermiamo con uno stuzzicadenti e servire con un filo di olio.

Gli ospiti impazziranno per questa delizia invece dei soliti crostini e vol au vent

Se invece a Natale e Capodanno servisse mettere in tavola delle piccole bombette di gusto quel che ci serve sono delle prugne.

Prendiamo delle prugne secche denocciolate e avvolgiamole con delle fette di guanciale o pancetta. Una fetta sarà sufficiente per ogni prugna che, una volta arrotolata nel guanciale, sarà fermata da uno stecchino.

Mettiamo in forno a 200°C per far diventare l’involucro croccante e serviamo ancora caldo.