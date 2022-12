Di una bellezza ineguagliabile questo borgo della Liguria dove visitare un museo unico al Mondo

Si trova a pochi km da Genova questo borgo meraviglioso che stupirà tutti i suoi viaggiatori. Bellissimo in estate e suggestivo in inverno. Non perdiamoci l’occasione di andarlo a visitare nelle festività natalizie. Scopriamo di quale borgo si tratta.

L’Italia è un Paese pieno di tesori inestimabili. Il patrimonio culturale, ambientale e artistico delle grandi città è conosciuto ed ammirato in tutto il Mondo e attira ogni giorno moltissimi visitatori stranieri.

Ma l’Italia è anche ricca di piccole realtà meno conosciute ma altrettanto incredibili.

Parliamo dei paesini di provincia, abitati da pochissime persone.

Belli, affascinanti e pieni di mistero. Nei borghi italiani sembra che il tempo si sia fermato o che scorra lento.

Questi sono luoghi che custodiscono le vecchie tradizioni, le usanze del territorio e l’arte culinaria.

Sono ben lontani dal caos e dal traffico delle grandi città. Alcuni di essi sono così isolati che è impossibile arrivarci in auto.

Perché visitare la Liguria

Ed è proprio di uno di questi piccoli gioielli che parleremo nelle righe successive.

Siamo in Liguria un luogo meraviglioso sotto tanti punti di vista.

La sua conformazione territoriale è unica e molto particolare. La combinazione perfetta tra mare e montagna la rende una regione molto suggestiva.

Borghi arroccati, stradine scoscese, mare meraviglioso e limpido. Ma anche natura incontaminata e panorami mozzafiato.

I posti da vedere sono tantissimi. Ma di certo dobbiamo iniziare il tour della regione proprio da Genova.

Capoluogo di provincia, ricco di arte e cultura. Una città dove vecchi palazzi si fondono perfettamente con le strutture moderne.

Di una bellezza ineguagliabile questo borgo della Liguria da visitare nelle vacanze di Natale

Proprio in provincia di Genova si trova questo borgo montano molto suggestivo. Parliamo di Campo Ligure, un paesino di circa 3.000 abitanti attraversato dal torrente Stura e annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”.

Iniziamo il nostro tour dal bellissimo Castello Spinola, posizionato sulla sommità e che con la sua torre domina tutta la collina.

Troviamo nel borgo anche degli edifici di culto di grande pregio.

L’oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco è costruito in stile barocco e conserva al suo interno delle bellissime pitture.

Proprio in questo luogo viene anche allestito il presepe meccanizzato di Campo Ligure. Da vedere assolutamente perché molto suggestivo e affascinante.

Nella piazza principale troviamo la chiesa della Natività di Maria Vergine che conserva degli affreschi di grande pregio e delle statue di legno scolpite nel ‘700.

Nel cuore del paese ammiriamo anche Palazzo Spinola. Un edificio che colpisce per la sua magnifica facciata dipinta.

Un museo prezioso

Di una bellezza ineguagliabile questo borgo della Liguria che è anche uno dei maggiori centri per la produzione della filigrana. Infatti, non possiamo andare via dal paese prima di aver visitato il Museo della Filigrana. Un luogo unico al Mondo. Al suo interno sono conservati degli oggetti di grande valore. Pezzi ricercati e raggruppati per area di provenienza. In questo museo, un ampio spazio è dedicato alla filigrana italiana.