Tutti sappiamo che una dieta sana è fondamentale per la nostra salute. In particolare, è fondamentale assumere con il cibo alcuni nutrienti che il nostro corpo non riesce a produrre. Tra questi, vi sono i famosissimi acidi grassi omega 3. Gli omega 3 sono molto presenti nel pesce e in alcuni alimenti vegetali, in particolare le noci. Ormai la maggior parte degli italiani sa che è importante introdurli nella dieta. Ma gli omega 3 non sono gli unici acidi grassi fondamentali. Anche gli omega 6 dovrebbero far parte della nostra dieta, ma spesso li trascuriamo.

Ecco in quali cibi si trovano gli omega 6 e perché è importante consumarli.

Tutti pensano agli omega 3, ma sono gli omega 6 di cui molti italiani avrebbero più bisogno

Secondo le ricerche scientifiche, gli omega 6 sono importantissimi per aiutarci a salvaguardare la nostra salute cardiovascolare. Addirittura, un alta quantità di omega 6 nella dieta potrebbe aiutarci a diminuire il rischio di infarto fino all’85%.

Gli omega 6, inoltre, abbasserebbero i livelli di colesterolo nel sangue, con conseguenze positive su tutto l’organismo. Gli italiani, però, non ne consumerebbero abbastanza. Infatti, gli italiani consumerebbero quantità di omega 6 parecchio inferiori a quelle indicate dalle linee guida sulla salute. Se molti italiani conoscono l’importanza dell’assunzione di omega 3, lo stesso non può dirsi per gli omega 6.

Tutti pensano agli omega 3, ma sono gli omega 6 di cui moltissimi italiani avrebbero più bisogno.

Gli oli vegetali e certa frutta secca ne contengono grandi quantità

Per assumere le corrette quantità di omega 6 con il cibo, la strategia più semplice è quella di seguire una dieta mediterranea. I preziosissimi omega 6, infatti, sono presenti in particolare negli alimenti di origine vegetale. Ad essere precisi, sono gli oli vegetali ad essere molto ricchi di omega 6. Incorporiamo quindi nella nostra dieta oli vegetali come olio di mais, di girasole, o di soia. Gli omega 6 sono anche presenti in alcuni tipi di frutta secca, come ad esempio le mandorle, i pistacchi, o le nocciole. Le noci, invece, sono particolarmente ricche di omega 3.

Esempio di colazione

In realtà non è difficile incorporare questi acidi grassi essenziali nella dieta. Ecco un esempio di colazione sana e salutare. Possiamo consumare uno yogurt bianco arricchito con noci, nocciole, e mandorle. Accompagniamolo con una spremuta d’arancia per fare anche il pieno di vitamine.

Per quanto riguarda gli alimenti salati, ecco un altro consiglio: costano pochissimo al supermercato ma sono una miniera di omega 3 e aiutano ad abbassare il colesterolo.