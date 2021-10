Se si è a corto di idee per portare in tavola un piatto sano ma allo stesso tempo gustoso, l’ideale è rifugiarsi nei prodotti che la stagione ci offre. Spesso infatti si è fissati con le stesse preparazioni quando un po’ di fantasia potrebbe aiutarci a mangiare con gusto e benessere. Per questo oggi proponiamo una ricetta assolutamente da provare. Infatti questo facilissimo dolce autunnale a base di castagne è perfetto per una colazione o una merenda golosa.

Gli ingredienti necessari per portarle in tavola

200 grammi di farina di castagne;

25 grammi di pinoli;

3-4 decilitri di acqua calda;

30 grammi di noci sgusciate;

sciroppo d’acero per guarnire (quanto basta);

sale quanto basta;

50 grammi di uvetta;

olio extravergine di oliva quanto basta.

Prima di tutto è necessario setacciare la farina all’interno in una ciotola, e stemperarla con l’acqua calda. Aggiungendola poco alla volta infatti si riuscirà così ad ottenere una consistenza omogenea ma al contempo non troppo umida e fluida. L’utilizzo di questo tipo di ingrediente molto gustoso è inoltre anche utile per la salute proprio per le proprietà della castagna. Infatti questo frutto di stagione amato da tutti potrebbe essere un toccasana contro l’indice glicemico alto. Prendere l’impasto e metterlo da parte, facendolo riposare per circa mezz’ora. Nel frattempo ci si può dedicare al resto.

Dunque bisogna incominciare a lavare l’uvetta e a tritarla finemente su un tagliere da cucina con l’aiuto di un buon coltello. Fare lo stesso poi con i pinoli e con le noci, spezzettandoli grossolanamente. Dopo che sarà passato il tempo sopra indicato accedere il fuoco e mettere a scaldare una piastra liscia, versandoci un filo di olio extravergine. Con l’ausilio di un pezzetto di carta da cucina distribuirlo equamente per tutta la padella.

Versare dunque il composto che abbiamo ottenuto con l’aiuto di un mestolo e attendiamo alcuni minuti. Quando si nota che questi sono asciutti sulla superficie basta prendere una spatola e farli cuocere poi sull’altro lato. A questo punto non resta che metterle nel piatto. Si possono servire o da sole o accompagnate da un filo sciroppo di acero o di agave. In alternativa se si desiderasse provare una versione salata possono essere anche farcite con il formaggio o con gli affettati.

