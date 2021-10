Da alcune settimane TikTok e Instagram stanno producendo lo stesso contenuto culinario, riproposto in diverse salse. Si tratta di un piccolo dolcetto al caramello con incise sopra delle forme. Queste possono essere diverse. Le più gettonate sono sicuramente il cerchio e la stella, ma a volte si vedono anche dei piccoli ombrelli e dei triangoli. Lo scopo del video consiste nell’estrarre la formina senza però rompere il dischetto. Vediamo però nel dettaglio come si prepara, soprattutto se vogliamo partecipare alla sfida online. Infatti questo delizioso biscotto coreano ha soli due ingredienti e sta facendo letteralmente impazzire il Web. Vediamo insieme di cosa si tratta e come prepararli a casa.

La brevissima lista ingredienti necessaria per creare più biscotti

Zucchero quanto basta (preferibilmente quello bianco).

Una puntina di bicarbonato di sodio.

Questo delizioso biscotto coreano ha soli due ingredienti e sta facendo letteralmente impazzire il Web

Stiamo parlando del dalgona. Questo piccolo dessert asiatico è infatti presente nella serie Netflix Squid Game (letteralmente “il gioco del calamaro”). È infatti una delle prove che i protagonisti sono costretti a superare, pena la morte e l’uscita dal gioco in cui hanno acconsentito di partecipare. Se si vuole conoscere la storia più nel dettaglio consigliamo di leggere: “Tutti stanno impazzendo per questa imperdibile serie Netflix che tiene incollati al divano”. Per prepararlo a casa basta sciogliere lo zucchero all’interno di un mestolo e girare lentamente aggiungendo solo una puntina di bicarbonato. Una volta versato su una superficie piana basterà usare una formina per inciderci una figura.

Questa ricetta coreana però non è la prima a spopolare sui social network. Durante il periodo di quarantena infatti molti utenti avevano pubblicato la ricetta del “dalgona coffee”, chiamato anche “cappuccino capovolto” o “quarantine coffee”. È infatti composto da una densa schiuma di caffè che galleggia su una superficie di latte. Nonostante la somiglianza con il nome e con il colore finale dei biscotti, fra gli ingredienti non figura il caramello.

Il procedimento infatti consiste nel montare il caffè istantaneo in polvere, lo zucchero e dell’acqua calda in uguali quantità. A questo composto va poi aggiunto del latte che può essere sia freddo o caldo. Lo si può poi guarnire con dei biscottini sbriciolati o con del miele. Se quindi vogliamo organizzare un pomeriggio a tema, magari guardando K-drama o altri prodotti televisivi di quest’area del mondo, possiamo preparare questa golosa merenda.

