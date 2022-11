3 libri bestseller consigliati dai lettori da leggere per acculturarsi e tra i più belli di sempre

Ci sono romanzi che hanno riscontrato un successo enorme, grazie all’apprezzamento della critica e dei lettori. In poco tempo hanno scalato le classifiche, diventato tra i più acquistati e letti in assoluto. Chi tra di noi ama leggere non potrà lasciarsi sfuggire alcuni capolavori d’autore che hanno saputo emozionare dalla prima all’ultima pagina. Qui ne abbiamo selezionati tre in particolare, che dobbiamo leggere assolutamente almeno una volta nella vita.

Sono una gioia per gli occhi i 3 libri bestseller consigliati dai lettori

Se non abbiamo mai letto né sentito parlare di Educazione Siberiana, non sappiamo cosa ci stiamo perdendo. Il libro scritto da Nicolai Lilin ha stupito incredibilmente in termini di incassi sin dal lontano 2009, anno di uscita. Apprezzatissimo dal pubblico, si può annoverare tra le opere di assoluto livello. La potenza narrativa dell’autore mette in evidenza la vita di un ragazzo che entra a far parte di una comunità malavitosa. Qui subirà un addestramento, dove dovrà seguire un codice col quale diventerà un criminale “onesto”. La vita lo porterà infine a scontrarsi col migliore amico di un tempo.

Un percorso di successo simile l’ha vissuto il libro di Clara Sanchez, “Il profumo delle foglie di limone”. Dopo aver inizialmente venduto poco in Spagna, ha avuto un percorso di crescita impressionante, tanto da guadagnarsi l’ambito premio letterario Nadal. Il merito va alla capacità narrativa dell’autrice, che ha saputo mettere al centro una storia difficile da dimenticare. Il luogo è la Costa Blanca, mentre la protagonista è una donna in cerca di certezze. Un giorno incontrerà due curiosi vecchietti, disposti a prendersi cura di lei. Le loro apparenti dolcezza e sensibilità nasconderanno, però, un segreto così oscuro da lasciare totalmente incredula la giovane.

Il romanzo amato a livello mondiale

Completiamo la lista dei 3 libri bestseller consigliati dai lettori con un romanzo esploso a livello mondiale, dopo un inizio a rilento. Si parla de L’eleganza del Riccio, di Muriel Barbery. Le lettrici lo hanno amato alla follia, grazie all’incredibile abilità di catturare l’attenzione della scrittrice transalpina. Al centro si susseguono le vicende di due personaggi femminili apparentemente agli opposti. Da una parte una portinaia di nome Renée, dall’aspetto sciatto e trasandato ma istruita e con una passione nascosta per l’arte. Dall’altra Paloma, una piccola aristocratica di dodici anni, molto intelligente e stanca della vita. Le due, che dapprima ignoravano di avere interessi in comune, si conosceranno grazie all’intervento di Ozu, un ricco giapponese. L’uomo riuscirà inoltre a portare alla luce il cupo segreto di Renée, che finora non aveva rivelato a nessuno.

Come scaricare libri gratis

Sono diversi i siti in cui è possibile scaricare gratuitamente alcuni ebook. Ad esempio, grazie al Kindle Store, il negozio online di Amazon dedicato ai libri, sarebbe possibile effettuare il download gratuito di alcuni ebook. Tutto quello che ci serve è una connessione e la registrazione al sito. Fatto ciò, dovremo aprire lo store e andare sull’icona del carrello, o effettuare la ricerca per parole chiave. Una volta trovato il titolo che ci interessa, possiamo aprire l’immagine di copertina per vederne la scheda completa. A questo punto, se disponibile, dovremo semplicemente cliccare alla voce “Ottienilo gratuitamente”.