5 mete low cost in Europa e nel Mondo dove andare a novembre e spendere poco

Chi ama viaggiare vorrà farlo in ogni periodo dell’anno. E per fortuna è possibile, perché in ogni stagione vi sono mete che vale la pena visitare. Anche a novembre, un mese che molti reputerebbero freddo e poco adatto a una gita. Eppure, questo periodo offre diversi vantaggi a chi si vorrebbe imbarcare o prenotare un alloggio. I costi di voli e alberghi sono solitamente inferiori rispetto all’alta stagione, se non tra i più bassi dell’intero anno. Inoltre, a discapito del freddo che c’è dalle nostre parti, con una scelta oculata potremmo comunque imbatterci in qualche destinazione calda.

Se le idee per viaggiare a novembre scarseggiassero, potremmo prendere in considerazione 5 mete low cost in Europa e nel Mondo. Sono luoghi ricchi di opportunità, così affascinanti che non li scorderemo facilmente. Anzi, probabilmente vorremo ritornarci il prima possibile.

Come organizzare un viaggio fai da te efficace

Chissà quante volte avremo fatto le valigie per partire verso il mare, la montagna o qualche città d’arte italiana. Magari a pochi passi da noi, tanto che abbiamo potuto organizzare il tutto in totale autonomia. Ma se dobbiamo partire per l’estero, probabilmente ci verrà in mente di rivolgerci a qualche agenzia. Eppure, con qualche accortezza si potrebbe fare un planning efficace anche da sé, pure verso mete esotiche e lontane.

Qualora avessimo deciso di tentare questa nuova soluzione, prima di tutto bisognerà ovviamente scegliere la destinazione. Deciso dove andare, dovremo provvedere ai biglietti aerei. Al riguardo, potremmo organizzarci in anticipo, per risparmiare. Alcuni siti appositi permettono di effettuare una ricerca delle compagnie coi voli più convenienti nella data scelta.

Scelto dove e quando, potrebbe farci comodo comprare una guida turistica. Consultiamola approfonditamente, per conoscere meglio il luogo che ci apprestiamo a visitare. Segniamo i punti d’interesse principali e un ipotetico itinerario percorribile una volta giunti là. Il vantaggio del fai da te è anche quello di avere la massima flessibilità sugli orari. Cosicché potremo spendere tutto il tempo che vogliamo nei nostri posti preferiti. Se proprio non ci sentissimo a nostro agio a destinazione, potremmo comunque contattare una guida locale. Con un po’ di fortuna potremmo risparmiare sul servizio, rispetto ad un’agenzia italiana. Anche gli enti turistici della zona potrebbero rivelarsi una risorsa importante, per ricevere le informazioni necessarie a migliorare l’esperienza di viaggio.

5 mete low cost in Europa e nel Mondo ricche di arte e natura

Non sempre bisogna percorrere chilometri per ammirare panorami mozzafiato e bellezze senza paragoni. A due passi dall’Italia c’è uno Stato che potrebbe garantire una vacanza davvero al top: si tratta della Svizzera. Sebbene non sia propriamente economica, a novembre i prezzi potrebbero scendere. Le temperature non saranno ovviamente alte, ma questo potrebbe giocare a favore di chi ama determinati sport. In questo periodo, per esempio, si può praticare lo sci senza la calca della stagione invernale. Finita l’attività, sarà un piacere fermarsi al bar a gustare una tazza di cioccolata fumante. Invece, per una gita più a valle si consigliano i centri di Montreux, Ginevra e la meravigliosa città di Lucerna.

Più a Est, la Grecia offre paesaggi opposti e dal fascino mediterraneo. In questo periodo le temperature sono miti e gli splendidi scorci circostanti si possono ammirare in tutta tranquillità. Per una gita di piacere potremmo visitare la splendida Salonicco. Oppure noleggiare un’auto e spostarci lungo la costa. Santorini e Corfù sono, invece, tra le isole dove lasceremo il cuore.

Se la distanza non fosse un problema, a Sud dell’equatore potrebbe stupirci la Nuova Zelanda. È uno dei regni incontrastati della natura, in cui ghiacciai maestosi si antepongono a spiagge deserte e montagne imponenti. Come si è soliti dire, è tutto un altro Pianeta rispetto alle nostre parti. E novembre potrebbe essere il mese perfetto per mettervi piede.

Ancora più lontano

Dallo splendore europeo a quello asiatico, voliamo in un istante in quella magnifica terra che è il Vietnam. Dalla capitale Hanoi, piena di vita e possibilità, si passa al blu del mare e alle montagne verdissime; c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il clima di novembre potrebbe stupirci e rivelarsi propizio per una visita ad hoc, soprattutto nella parte settentrionale.

Infine, ci sentiamo in dovere di includere nella lista la bellissima Giamaica. La patria di Bob Marley vanta spiagge da favola, lambite dalle acque turchesi del Mar dei Caraibi. Il clima tropicale ne fa una destinazione tutta da godere anche nei mesi autunnali.