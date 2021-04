Incredibilmente buona, la torta di mele è sempre un dolce molto apprezzato. Questo particolare dessert rappresenta un vero e proprio simbolo culturale degli Stati Uniti. Impossibile non conosce la famosa “Apple pie” americana, nominata e vista anche in moltissimi film e serie TV.

In Italia, la torta di mele è associata alle semplici e sempre vincenti ricette delle nonne. La semplicità della preparazione e la genuinità degli ingredienti fanno di questo dolce una vera bontà nel panorama delle torte classiche.

Moltissime sono le ricette suggerire nei mesi scorsi dalla Redazione della rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa.

Quest’oggi, invece, l’attenzione è rivolta ad una versione che non prevede la farina. La mancanza di questo ingrediente non inciderà negativamente sul risultato, anzi la torta apparirà soffice e dall’aspetto molto gradevole da far venire l’acquolina in bocca.

Dunque, bastano solo 5 minuti per la torta di mele più consigliata del momento, soffice e profumatissima

Ingredienti

a) 4 mele, possibilmente le “Golden Delicius“;

b) 3 uova di media grandezza;

c) 150 g di zucchero semolato (o integrale);

d) 300 g di fecola di patate;

e) 100 g di burro;

f) 250 ml. di latte (circa 1 bicchiere);

g) 1 bustina di lievito per dolci e cannella q.b.

Solo 5 minuti per la torta di mele più consigliata del momento, soffice e profumatissima. Procedimento

Innanzitutto, sbucciare e tagliare a dadini 3 mele. La quarta mela, invece, bisognerà tagliarla a fette sottili e senza togliere la buccia.

Inserire in una ciotola le uova e lavorarle con lo zucchero. Una volta ottenuto un composto spumoso, si incorpora piano piano la fecola di patate.

Successivamente, unire il burro tagliato a tocchetti. Mescolare con cura e aggiungere un pizzico di cannella, poi il lievito setacciato ed infine versare a filo il latte, mescolando continuamente per qualche minuti.

Una volta amalgamati gli ingredienti, si uniscono i dadini di mela all’impasto.

A questo punto, in una tortiera ricoperta da carta da forno, versare l’impasto e decorare con le fette di mela tagliate in precedenza.

Per un aspetto più ordinato, si consiglia ad una disposizione a raggiera delle mele.

Infornare con forno già caldo e far cuocere ad una temperatura di 180°C per circa 40 minuti.

Una spolverata di zucchero a velo prima di servire ed il gioco è fatto.