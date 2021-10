Che siano lunghi come la celebre Raperonzolo dei fratelli Grimm o corti da far risaltare subito tutti i lineamenti del viso, i capelli sono da sempre croce e delizia di tantissime donne e perché no anche di molti uomini.

Abbandonata la bella stagione, fatta di sole e salsedine, a scompigliare i capelli, ora, ci pensano pioggia e umidità. Due famosi nemici dei capelli da prendere subito in contropiede per evitare di stressare la chioma e rovinare l’acconciatura.

Chioma, umidità e novità

Diciamoci la verità: per passare da un’acconciatura favolosa ad avere le sembianze di un pulcino bagnato il passo è molto breve, soprattutto quando si va incontro a periodi dell’anno umidi e freddi.

L’autunno, però, è anche il momento in cui più si cede alla tentazione di rinnovare il look e di cambiare colore o taglio dei capelli. Così, non solo le giovanissime ma anche le donne più adulte hanno o stanno rivoluzionando il proprio stile, in queste settimane.

Delle ultime tendenza in tema di capelli ne avevamo già parlato in qualche articolo precedente. Ecco, ad esempio, come portare i capelli a 50 e 60 anni per apparire subito più giovani e impeccabili.

Chi ha il desiderio di avere i capelli subito luminosi, potrebbe fare un pensierino su queste sfumature bellissime, molto di moda per la stagione autunno-inverno 2021 e 2022.

Chi, invece, non ha il tempo o la voglia di prendere appuntamento dal parrucchiere ma vuole comunque tentare di nascondere la ricrescita e i capelli bianchi, non può perdersi questi trucchi velocissimi e pratici, utilissimi soprattutto poco prima di uscire.

Mai più capelli arruffati per colpa di pioggia e umidità con questi 4 trucchetti geniali e di tendenza

Una volta capito il taglio e il colore, non ci resta che occuparci della piega perfetta e soprattutto resistente a tutte le intemperie possibili.

Questa sera, dunque, scopriremo come non avere mai più capelli arruffati per colpa di pioggia e umidità con questi 4 trucchetti geniali e di tendenza.

Le acconciature anti-pioggia più in voga del momento sono il Top Knot e il Messy Bun. Queste due acconciature sono talmente facili che tutte ma davvero tutte possono realizzare in pochi minuti.

Il Top Knot altro non è che uno chignon alto e semplice. Ideale per chiome medio-lunghe. Questo tipo di acconciatura è ottimo sia per uscite formali che per sfoggiare look più glamour con gli amici. Non bisognerà fare altro che creare una coda alta e attorcigliarla intorno all’elastico per creare l’effetto “tuppo”. Infine, per evitare qualsiasi problema con l’umidità, vaporizzare sulla chioma un prodotto specifico e anti-crespo.

Anche sotto una pioggia battente, il Top Knot non deluderà le aspettative.

Di natura più bon ton è il Messy Bun, che si rivela perfetto per tamponare l’effetto arruffato di una giornata di pioggia. Basterà pettinare i capelli e raccoglierli in una coda bassa. A questo punto, arrotolare i capelli intorno all’elastico e fissarlo con delle forcine.

Altri 2 metodi efficaci

Quando si parla del binomio capelli-pioggia, un grande classico è la treccia. Un’acconciatura che ci salva in tutte le occasioni e conferisce al look un velo di romanticismo che non guasta mai.

Basti pensare che le treccine le ha sfoggiate anche Chiara Ferragni sul red carpet del Festival di Cannes 2021.

Infine, per chi vuole osare di più ma in solo due mosse, un effetto bagnato sorprenderà tutti. Consigliatissimo per chi ha i capelli più corti, l’effetto bagnato è creato semplicemente da un pettine e una buona quantità di gel o lacca. Pettinare i capelli all’indietro e applicare il gel o la lacca, partendo da un centimetro dalle radici, così da fissare la chioma ma senza bagnare la cute e appesantire i lineamenti del viso.