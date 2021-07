L’ansia è uno stato emotivo che ci rende agitati e nervosi. Svariati sono i sintomi con cui si manifesta: tachicardia, senso di soffocamento, agitazione e respirazione affannosa.

Una patologia invalidante che nell’ultimo anno e mezzo, a causa della pandemia e del lockdown, ha raddoppiato i suoi numeri.

Questi stati ansiosi possono essere curati utilizzando dei farmaci. Ma esistono degli ansiolitici naturali che sono in grado di gestire il problema senza neanche una controindicazione. Infatti bastano queste semplici piante officinali per aiutarci a combattere insonnia tachicardia e ansia.

Una pianta che può sostituire i farmaci

Una pianta in particolare ci viene in aiuto calmando gli stati di ansia e distendendo i muscoli. Parliamo della melissa, una pianta erbacea perenne, facile da riconoscere, perché sfregando le sue foglie queste sprigionano un profumo di limone.

Come descritto in questo autorevole studio, la pianta della melissa è una valida alternativa ai farmaci per la cura dell’ansia e dell’insonnia. I suoi principi attivi agiscono come sedativo del sistema nervoso, alleviando gli effetti negativi legati allo stress.

Tutti la utilizzano come rimedio per calmare l’ansia ma questa pianta controlla anche la glicemia

Quindi la melissa è conosciuta principalmente per le sue proprietà sedative, infatti tutti la utilizzano come rimedio per calmare l’ansia ma questa pianta controlla anche la glicemia.

La pianta della melissa è un ottima fonte di flavonoidi e flavonoidi antiossidanti, che contengono proprietà antidiabetiche.

Citiamo questo studio condotto su 62 pazienti, che hanno ricevuto delle capsule di melissa o un placebo, 2 volte al giorno per 12 settimane. Al termine della ricerca, il gruppo che ha ricevuto le capsule di melissa, ha registrato un cambiamento significativo. Infatti, sembra, che questa pianta migliori il profilo lipidico, il controllo glicemico e riduca le infiammazioni.

Naturalmente il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi al medico di fiducia per qualsiasi chiarimento.