Una pianta erbacea perenne, che cresce spontaneamente nelle zone ombrose e nei luoghi freschi. Ha la forma di un cespuglio, i suoi fiori sono bianchi e compaiono tra giugno e agosto.

Una pianta che si riconosce facilmente. Infatti sfregando le sue foglie di colore verde inteso tra le dita, sprigioneranno un intenso profumo simile a quello di limone. Dolce e non aspro.

Proprio per questo suo sapore agrumato, è utilizzata anche in cucina. È perfetta sia per insaporire i piatti salati che quelli dolci.

Due piante diverse ma che svolgono la stessa funzione

Questa pianta è nota da secoli per le sue proprietà benefiche e le virtù medicinali. Parliamo della melissa, originaria del Sud dell’Europa e dell’Asia.

Una pianta ricca di flavonoidi e di oli essenziali che svolge un’azione benefica per il nostro corpo.

La principale virtù della melissa è quella di svolgere un’azione calmante e rilassante. Riduce gli stati di ansia, aiuta il rilassamento della muscolatura favorendo il riposo notturno. Quindi è un ottimo rimedio per combattere l’insonnia.

Le sue proprietà, vengono esercitate anche a livello cardiaco. Infatti la sua azione sedativa e spasmodica, è utile per controllare le leggere aritmie e tachicardie.

Esiste un’altra pianta officinale che ci viene in aiuto e che svolge le stesse funzioni della melissa.

Esteticamente diversa da quest’ultima. Una pianta molto bella, rampicante e ornamentale, con fiori bianchi e filamenti lilla, blu e bianchi.

La passiflora, ricca di flavonoidi che come la melissa riduce la tensione nervosa, l’ansia e migliora la qualità del sonno.

Bastano queste semplici piante officinali per aiutarci a combattere insonnia tachicardia e ansia

La melissa e la passiflora sono piante dalle mille proprietà benefiche.

Una tisana può aiutarci a calmare gli stati ansiosi, lo stress e l’agitazione.

Il procedimento è lo stesso per entrambe le piante officinali.

Basta lasciare in infusione, un cucchiaio di foglie di melissa o passiflora, in una tazza di acqua per 15 minuti. Dopo questi minuti, filtriamo la nostra tisana. Possiamo berla prima di andare a dormire per combattere l’insonnia e favorire il sonno. Oppure berla, quando sopraggiungono degli stati ansiosi.

Ecco che bastano queste semplici piante officinali per aiutarci a combattere insonnia tachicardia e ansia.

