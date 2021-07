Riuscire a passare delle serene vacanze di agosto senza venir risucchiati nel vortice del turismo di massa è diventato negli ultimi anni praticamente impossibile. I social hanno infatti svelato alla grande massa la presenza di tanti tesori praticamente sconosciuti fino a pochi anni fa. Non tutto è perduto però. Oggi, infatti, vogliamo presentarvi le località segrete e praticamente sconosciute da visitare per un agosto indimenticabile.

Estate significa Sardegna

Visitare la Sardegna significa vivere delle bellissime esperienze veramente difficili da dimenticare. Le spiagge dorate e i mari cristallini di questa bellissima isola sono infatti capaci di conquistare il cuore dei turisti che la visitano ogni anno. Eppure, diventa sempre più difficile riuscire a trovare delle spiagge tranquille e riparate in cui passare delle vacanze serene e spensierate. A meno che non si noleggi una piccola canoa oppure si voglia fare un’escursione guidata in barca.

Le località segrete e praticamente sconosciute da visitare per un agosto indimenticabile

Al largo delle coste della Sardegna esistono infatti tante piccole isolette praticamente deserte in cui passare delle giornate stupende in completa solitudine. Ad esempio, non lontano dalle spiagge della ridente Villasimius si trova la Serpentara. Si tratta di una piccola isola di poco più di 130 ettari, abitato da conigli selvatici e visitata occasionalmente dai delfini. Nella sua parte settentrionale sarà possibile trovare degli alti scogli, detti Variglioni, che formano piccole e stupende piscine.

Nel nord della Sardegna, non distante dalla Costa Smeralda, si trovano invece due piccole isole facenti parte del Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Parliamo di Soffi e Mortorio, angoli di paradiso incontaminati e poco frequentati. La prima isola è pianeggiante e caratterizzata da 4 cale attorniate da bellissimi scogli rosa. La seconda, invece, presenta una costa principalmente scogliosa, in cui si aprono però delle deliziose e appartate calette. Entrambe le isole sono comunque perfette per passare delle giornate all’insegna della tranquillità e del relax più assoluto.

Approfondimento

