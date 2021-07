Fare attenzione a tavola non sempre è facile, eppure non farlo potrebbe rivelarsi problematico. Ci riferiamo non soltanto ad un possibile problema legato al peso o alla forma fisica, ma anche e soprattutto a tutti quei disturbi, legati alla salute, che potrebbero essere causati proprio da scelte alimentari sbagliate. Per questo motivo, anche se difficile, è necessario sforzarsi al fine di fare scelte ponderate e di senso.

Sostituzioni benefiche

Per iniziare a mangiare in modo più sano e salutare, per il nostro organismo dobbiamo agire su due fattori. Sulla quantità del cibo e, ovviamente, anche sulle caratteristiche degli ingredienti. Oltre a moderarci e a cercare di non esagerare, infatti, è altrettanto importante sapere come effettuare delle sostituzioni. Non soltanto elimineremo, così, ciò che alla lunga potrebbe crearci problemi, ma aggiungeremo anche alimenti in grado di aiutare il nostro corpo a stare meglio.

Strepitosa questa farina per concedersi una pizza leggera e benefica per la glicemia alta

A proposito di questo discorso, oggi vogliamo fare un esempio, svelando come sia possibile concedersi un piatto buono e saporito anche se si è a dieta e se si fa attenzione agli ingredienti. Il trucco, come possiamo immaginare, sta proprio nella scelta di particolari alimenti che, per caratteristiche specifiche, si riveleranno salutari e adatti al nostro tipo di alimentazione. Ecco infatti perché è strepitosa questa farina per concedersi una pizza leggera e benefica per la glicemia alta. Parliamo della farina di quinoa. Non tutti lo sanno, ma questa particolare farina presenta un indice glicemico piuttosto basso. Si attesta infatti attorno al valore di 40.

Molto inferiore, quindi, a quello presente all’interno della farina bianca, che tocca invece il valore di 85. Per questo motivo in moltissimi sono soliti preparare l’impasto della pizza utilizzando questa farina, unendola anche ad una piccola quantità di farina di ceci. Anch’essa caratterizzata da un basso indice glicemico. Optando per l’unione di queste due farine al posto di quella bianca, potremo preparare una pizza più leggera, più magra e perfetta per evitare gli sbalzi glicemici. Dopo aver consultato il proprio dottore, dunque, potrebbe essere un’ottima idea quella di provare questa sostituzione, per concedersi in tranquillità una gustosa e saporitissima pizza.