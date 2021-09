Per chi vuol rivivere un pezzetto delle vacanze al mare e aggiungerci i profumi della collina, non ha che da provare questo gustosissimo piatto. Un abbinamento che è un’esplosione di sapori e perciò tutti impazziscono per il favoloso risotto con gamberetti e nocciole che fa innamorare al primo assaggio.

Fra le colline italiane

Se abbiamo la possibilità di fare due passi fra le colline della bella Italia, è possibile ammirare gli alberi dell’autunno. Incontreremo i castagni con i loro ricci ancora verdi, e accanto è possibile notare i noccioli, certamente meno alti e possenti. Agosto e inizio settembre è il periodo delle nocciole, un frutto ben noto per le creme dolci spalmabili che tanto piacciono ai bambini.

Se si cerca una nocciola IGP di una certa qualità, allora si può passare per la zona di Giffoni Valle Piana e la sua campagna. Da qui si può approfittare per fare un salto nell’antica Curti, o tuffarsi nelle acque settembrine, calde e pulite della Costiera amalfitana.

Proprio in questa zona fra i ristoranti che affacciano sul mare i gamberetti e le nocciole giffonesi si sposano per un piatto veramente unico.

Ecco come preparare il risotto gamberetti e nocciole.

Ingredienti per 4 persone:

350 gr di riso carnaroli;

50 gr di burro;

brodo vegetale;

200 gr di gamberetti puliti;

50 gr di nocciole tostate;

6 pomodorini;

vino bianco q.b.;

olio EVO;

1 spicchietto d’aglio;

2 bicchieri d’acqua;

pepe q.b.

sale q.b.;

prezzemolo.

Preparazione

Cominciamo a preparare il riso come si fa per i risotti italiani. Laviamolo bene fino a quando l’acqua esce pulita. Mettiamo in una padella il burro che lasciamo sciogliere, e a cui aggiungiamo il riso. Poi facciamo cuocere il riso, aggiungendo poco per volta il brodo vegetale.

Intanto sbollentiamo i pomodorini a cui togliamo la pellicina. Si prendono le nocciole e con l’aiuto di un mortaio si riducono in piccoli pezzi.

Prepariamo ora un soffritto d’aglio con olio EVO, in cui gettiamo dentro i gamberetti per una breve rosolatura. Poi i pomodorini, le nocciole, il sale e un po’ di pepe nero. Si aggiunge alla padella l’acqua e si lascia cuocere a fiamma bassa. Si mette il coperchio alla padella ricordandosi di mescolare ogni tanto gli ingredienti.

Quando i gamberetti sono pronti, in genere dopo circa 15 o 20 minuti, allora si versa il riso e si lascia mantecare con un pochino di vino bianco.

Come decorazione sul piatto, si potrà aggiungere un ciuffetto di prezzemolo fresco. Un risotto veramente speciale che sorprenderà tutti, familiari e ospiti, per la sua bontà.