Nella nostra bella Italia ci sono dei borghi quasi sconosciuti ma che nascondono storie da scoprire. È il caso di questo paesino adagiato sul fianco caratteristico di una montagna a 3 punte. Un invito a conoscere Un magnifico borgo antico immerso nel verde con un’incredibile storia che incanterà tutti.

Un’Italia ricca di bellezze da visitare

Per fortuna oggi non c’è bisogno di recarsi direttamente sui luoghi e attraverso il computer è possibile fare del turismo virtuale. Basta usare Google Earth e raggiungere i luoghi desiderati.

Il borgo di cui parleremo si trova nella provincia di Salerno, accanto ad una città ben nota per il Festival del Cinema dei Ragazzi. Accanto a Giffoni Valle Piana, a 4 km verso le montagne sorge un piccolo borgo quasi sconosciuto. Benché poco noto la sua storia è interessante.

Prendendo la strada che da Giffoni prosegue verso la provincia di Avellino, si arriva alla frazione di Curti e Curticelle. Di origine medievale o più antico, la storia di questo borgo montanaro si fa interessante dopo l’Unità d’Italia. Prima d’essa durante il periodo dei Borboni, il paese registra un buon sviluppo, ma allo stesso tempo i briganti la fanno da padroni.

Con l’unità d’Italia la situazione lentamente cambia e la vita a Curti tende a regolarizzarsi. Attirati dall’aria e dalla posizione alta e collinare, a Curti succede un fenomeno abbastanza strano. Convivono allo stesso tempo famiglie legate all’ex brigantaggio, con famiglie nuove legate alla borghesia campana: magistrati, medici ecc.

Di questo connubio ne parlano le tracce lasciate alle entrate dei palazzi ottocenteschi. Qui a distinguere le famiglie sono i simboli. Tra questi, la mano che impugna il pugnale per indicare una famiglia di ex briganti e stemmi più signorili per cognomi rinomati.

Una prelibatezza culinaria

Oggi Curti è un villaggio con poche centinaia di abitanti, ma con la coltivazione che l’ha resa famosa nel passato. Le nocciole di Curti sono ben note per la loro qualità. Prelevate ogni anno dalle grandi industrie cioccolatiere, una parte finisce nei ristoranti di Giffoni. Qui è possibile gustare una prelibatezza locale, la pasta con le nocciole.

Dal 21 al 31 luglio ci sarà il Film Festival dei ragazzi a Giffoni. Un motivo per partecipare alle proiezioni, visitare Curti e gustare un’ottima pasta con le nocciole.

Non lontano da Giffoni, si lascia la collina e s’inizia la Costa amalfitana da un paese magnifico come Vietri sul Mare.