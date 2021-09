Lucentezza e morbidezza sono le caratteristiche che tutti ricercano nei propri capelli. Purtroppo non è proprio così. Molte persone, infatti, accusano una perdita cospicua di capelli, che accade perché i capelli sono trattati attraverso piastre, phon e tinte.

Infatti, quando andiamo dal nostro parrucchiere di fiducia assistiamo ad una rivoluzione dei nostri capelli. Ci coccola a partire dallo shampoo per poi proseguire durante la piega. Perché quando siamo a casa questo non accade? Tutto dipende dalla scelta dei prodotti. È chiaro che i parrucchieri abbiano prodotti professionali di una certa qualità. Se li potessimo trovare nei supermercati o nei negozi adibiti alla vendita dei prodotti per la persona, costerebbero tantissimo.

Ma non tutti sanno che quegli stessi prodotti potrebbero nascondere degli ingredienti che, invece, troviamo a poco prezzo e che tutti abbiamo in casa. Infatti, è possibile creare delle maschere rigeneranti per capelli con ingredienti naturali che, grazie alla loro composizione, aiutano la salute dei capelli.

Proprio per questo motivo risparmiamo sulle spese e sul parrucchiere grazie a questa maschera naturale per capelli setosi, svelando quali sono gli ingredienti in questione.

La maschera rigenerante di cui non potremo fare più a meno

È possibile realizzare qualcosa per i nostri capelli con alimenti che si trovano in tutte le cucine? Assolutamente sì. E non solo, attraverso questi alimenti i nostri capelli ritorneranno a splendere e saranno nutriti e lucenti.

Basteranno semplicemente 3 ingredienti che tutti, ma proprio tutti, abbiamo in dispensa: un uovo, il miele e l’olio extra-vergine d’oliva.

Risparmiamo sulle spese e sul parrucchiere grazie a questa maschera naturale per capelli setosi

È davvero molto semplice creare questa maschera rigenerante e non ne potremo fare più a meno. Inoltre, ci farà risparmiare anche soldi e non è una cosa da poco.

Iniziamo la nostra maschera separando il tuorlo dall’albume. Ciò che ci occorre è il rosso. A molti sembrerà strano mettere “un uovo nei capelli” ma farà davvero la differenza. Nella ciotola con il tuorlo, aggiungiamo 2 cucchiai di miele e 3 cucchiai di olio EVO.

Mescoliamo per bene affinché i tre ingredienti si amalgamino e fino ad ottenere un composto omogeneo e chiaro. Applichiamo sia sulle cute in cui andremo a massaggiare con movimenti circolari, sia sulle lunghezze e sulle punte.

Perché scegliere questi 3 ingredienti

L’uovo contiene sali minerali e vitamine, per cui è ottimo per far crescere capelli sani e forti. Il miele è un buon alleato per rendere i capelli setosi, lucenti e morbidi. Infine l’olio extra-vergine d’oliva idrata e nutre i capelli.