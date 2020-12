Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Praticamente ogni donna conserva il ricordo dei graziosi centrini bianchi, realizzati all’uncinetto dalle proprie nonne o mamme. Trovargli oggi la giusta collocazione diventa impegnativo. Magari si lavora e non si ha troppo tempo da dedicare a oggetti che necessitano di essere rimossi per poter spolverare con cura. Si può, tuttavia, conferirgli vita nuova. Ecco tutti i trucchi per inamidare i centrini all’uncinetto e realizzare deliziosi cestini di Natale.

Il trucco più dolce per realizzare i cestini

Sono tantissime le possibilità per indurire i centrini e trasformarli in oggetti che presentano forme totalmente diverse. Cestini porta oggetti, graziose tazzine da caffè, fiori, palline di Natale. Sono tanti i modi di trasformare queste vere opere d’arte a cui le nostre nonne hanno dedicato tanto tempo. Gettarle sarebbe un vero spreco, ma reinventarle è la giusta scelta.

Per trasformare i centrini in graziosi cestini natalizi, basta munirsi di zucchero e acqua.

Bisognerà sciogliere la stessa quantità di zucchero in altrettanta acqua, in un rapporto cinquanta a cinquanta. Una tazzina di zucchero e una d’acqua dovrebbero essere sufficienti per un cestino non troppo grande. Sciogliere il tutto sul fuoco e portare a lieve ebollizione. Il composto sarà pronto quando apparirà alla vista appiccicoso. Lasciare freddare e munirsi del necessario per dare la forma di un cestino al proprio centrino.

Un contenitore rovesciato potrebbe essere un’idea. Una volta freddato il composto colloso, bisognerà lasciare il centrino in ammollo per circa un’ora, poi strizzarlo. Posizionarlo sul contenitore e dargli la forma desiderata. Se esso risulta troppo duro o troppo morbido, si può sciacquare il centrino e ricominciare.

Altri rimedi ancor più veloci

Tutti i trucchi per inamidare i centrini all’uncinetto e realizzare deliziosi cestini di Natale comprendono anche soluzioni più smart. Ad esempio, si potrebbe utilizzare la lacca, che consente di ridurre notevolmente i tempi di attesa. Stratificare due o tre passate di lacca e il centrino assumerà la forma desiderata, mantenendo comunque la sua consistenza morbida iniziale.

Un’altra soluzione è quella di preparare un composto con acqua e colla vinilica. Entrambi in parti uguali, faranno da collante come per lo zucchero e l’acqua e ci si potrà sbizzarrire con forme e dimensioni.

Alcuni utilizzano anche l’amido di mais, che si dimostra un rimedio altrettanto valido.

Un’altra idea? i centrini possono diventare dei sottopiatti alternativi.