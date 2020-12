Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti possono diventare milionari in Italia. Il modo è semplice, anche se non è facile. E’ una questione di probabilità. In questo articolo si rivela quali sono le probabilità di diventare miliardario con questo semplice sistema.

Tentare la fortuna è da sempre uno dei passatempi preferiti degli italiani

Una volta c’era il gioco del Lotto e il Totocalcio. Fare terno al Lotto o fare 13 al Totocalcio sono modi di dire entrati nel gergo comune.

Oggi Lotto e Totocalcio sono stati rimpiazzati entrambi dal Superenalotto. Ma questo non è l’unico modo che gli italiani hanno di tentare la fortuna. Basta entrare in un bar con le slot machine, per trovare qualcuno che gioca a ogni ora del giorno.

E che dire delle decine di Gratta e Vinci che ogni edicola o tabaccaio ha in quantità industriale? Tra questi, uno di quelli che va per la maggiore è il Miliardario. Ecco come funziona.

Come funziona il Gratta e Vinci Miliardario

Si devono scoprire i numeri vincenti, sotto le cinque monete che hanno il simbolo dell’euro. Poi si devono scoprire 15 numeri nascosti dalle figura di un pacchetto di banconote. Si vince se uno o più dei 15 numeri nascosti dalle banconote sono gli stessi di uno o più numeri nascosti dalle 5 monete.

Tralasciamo l’elenco dei vari premi, limitandoci a indicare il premio massimo. La cifra più alta che si può vincere è di 500mila euro (circa 1 miliardo delle vecchie lire, forse da qui il nome).

Ma la cosa interessante, su cui nessuno si sofferma mai, sono le probabilità di vincita. Ed è una questione puramente matematica, per altro molto semplice. Vediamo perché.

Quali sono le probabilità di diventare miliardario con questo semplice sistema

Lo stock di biglietti messi in circolazione dallo Stato è di 108milioni. I biglietti che fanno vincere 500.000 euro sono 18. Quindi la matematica suggerisce che la probabilità di vincita è di 1 su 6 milioni di biglietti.

Ma questo a stock iniziale. Supponiamo che dopo avere venduto 63 milioni di biglietti ci siano ancora da estrarre 15 biglietti vincenti da 500mila euro. Ancora la matematica ci aiuta. Infatti, sottraendo 63 milioni da 108 si ha 45milioni, che sono quelli ancora restanti in vendita.

Se i biglietti vincenti da 500mila euro non venduti sono ancora 15, ecco che le probabilità sono raddoppiate. Infatti la probabilità di pescare il biglietto col premio massimo sarà di 1 ogni 3 milioni di gratta e vinci.

Quindi è importante conoscere i biglietti ancora in circolazione e il numero dei premi ancora disponibili. Questi 2 dati permettono di calcolare le probabilità di vincita.