Dalla pasta di neve fino alla farina, passando per la colla vinilica e il borotalco, sono tantissimi i modi per simulare la neve sul proprio albero di Natale. Questa tradizione suscita da sempre un certo qual fascino. Se poi l’albero, è un albero innevato, il candore del Natale è assicurato. Vediamo, quindi, quali sono tutti i trucchi per ricreare la neve bianca artificiale sull’albero di Natale.

Tutti i trucchi per una neve fai-da-te

Il primo metodo per simulare i fiocchi di neve consiste nello spargere accuratamente sull’albero batuffoli di ovatta bianca. Per rendere il tutto più veritiero, è sufficiente aprirli con cura per ricreare l’effetto di neve soffice. Anche la farina può essere utilizzata e, per rendere ancora più duraturo l’effetto, esiste un semplicissimo trucco. Basta realizzare una miscela con due parti di colla vinilica e una di acqua e rendere il tutto più bianco con della tempera dello stesso colore.

Cospargere ogni ramo con il composto colloso e poi soffiarci sopra la farina. Il comunissimo borotalco può essere una valida alternativa che, oltre a simulare perfettamente la neve, diffonderà un profumo di pulito all’interno dell’abitazione. Altra soluzione è quella di preparare una miscela di talco e sale e farla aderire con la colla, mediante il procedimento appena descritto. Insomma, si può giocare con più soluzioni in base alle proprie disponibilità e cercare impieghi alternativi di quello che già si possiede in casa.

Ecco i rimedi pratici e artificiali

Tutti i trucchi per ricreare la neve bianca artificiale sull’albero di Natale comprendono anche delle soluzioni artificiali, ma altrettanto pratiche. Si tratta di prodotti il cui effetto è estremamente veritiero e che sono appositamente creati per innevare il proprio albero. Tra questi, la più famosa è la bomboletta di neve spray che può acquistarsi nei negozi specializzati e che va semplicemente vaporizzata sui rami.

Anche su internet se ne trovano di tutti i tipi e il loro costo è perfettamente accessibile. Il Web è ricco, poi, anche d’ interessantissimi video tutorial che spiegano come ottenere degli alberi innevati dal candore natalizio. Non resta, quindi, che sperimentare e divertirsi, ora che l’esigenza di avvertire la serenità del Natale è ancor più pregnante!