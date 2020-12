Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con il Natale scatta la corsa ai regali e con questi l’ansia da dono. Cosa donare quest’anno? Se ai figli è apparentemente facile comprare il regalo adatto, trovare un dono per il partner è sempre una impresa. In questo articolo riveliamo come individuare il dono di Natale che farà felice il partner.

Una ricerca ha voluto individuare i più apprezzati

Cosa regalare a Natale? È la domanda che inizia ad assillare tutti quando il 25 dicembre è vicino. Perché oramai abbiamo tutto e trovare qualcosa di originale, una sorpresa che possa piacevolmente colpire, non è facile.

Viene in aiuto una ricerca condotta da un marketplace inglese su 2.538 persone, di cui 1.254 uomini e 1.284 donne. Scopo dello studio è trovare il regalo ideale per il partner. Comprare la sorpresa di Natale ideale per il marito o la moglie, il compagno o la compagna, è una questione di battiti. Del cuore.

Infatti è su questo parametro che la ricerca si è basata. L’esperimento è semplice e geniale allo stesso tempo. Ogni persona ha ricevuto un dispositivo per misurare il battito cardiaco.

Gli sono stati regalati oggetti appartenenti a 15 diverse categorie. Al ricevimento del regalo, più il numero dei battiti si discostava da quelli a riposo e più il regalo veniva considerato gradito.

Il regalo perfetto per Natale per il partner è questo

Ne è nata una classifica in base alla variazione della frequenza cardiaca. I regali più graditi erano quelli che avevano registrato un maggior numero di battiti cardiaci. Ed ecco quali categorie hanno raggiunto l’apice.

Per le donne il regalo ideale, la sorpresa perfetta per Natale, è un gioiello. Mentre per l’uomo un regalo di Natale tech, è il più apprezzato tra tutti. Inoltre ci sono delle categoria di oggetti che hanno riscosso un alto gradimento da parte di donne e uomini. A entrambi piace ricevere come regalo sex toys e libri.

In conclusione, per fare battere il cuore del nostro partner e renderlo felice con un regalo di Natale ecco il dono che occorre fare. Se è una donna, gioielli, profumi, borse o accessori. Se è un uomo, oggetti tech, giochi per pc, attrezzature sportive, scarpe.

Ecco, dunque, perchè il regalo perfetto per Natale per il partner è questo.

Approfondimento

Come fare i regali giusti in tempi di lockdown a bambini fino a 5 anni