L’abbiamo detto più volte, in estate non si ha tanta voglia di cucinare. Le alte temperature, il desiderio di passare le giornate all’aria aperta e di godersi la sana libertà, certamente non ci invogliano a stare in cucina.

E come non considerare anche l’ossessione del peso forma e della dieta prima di metterci finalmente in costume (cosa che in tanti hanno già fatto).

In un recente articolo, noi della Redazione abbiamo suggerito 7 piatti facili da realizzare, nutrienti e completi, adatti alle giornate più calde. Tra questi troviamo il carpaccio, la cui caratteristica è l’assenza di cottura dell’alimento principale. Abbiamo pensato a vari tipi di carpaccio che potremmo portare in tavola per le nostre pause pranzo e non soltanto. Ecco quali sono.

Tutti i tipi di carpaccio per un pranzo veloce e completo senza accendere il fornello

Il primo e più classico tipo di carpaccio è a base di carne di manzo. Si tratta del più conosciuto e del più consumato, ragion per cui è facile trovarlo al supermercato o in salumeria. Condito con scaglie di parmigiano, rucola e pomodorini e magari accompagnato da un po’ di pane, ecco che il pasto è buono e saziante.

Il secondo è a base di pesce, i cui tipi sono veramente tantissimi. C’è il carpaccio di branzino, calamari, salmone, ricciola, pesce spada, ombrina. Insomma, qualunque sia il nostro pesce preferito, ecco che possiamo gustarlo a mo’ di carpaccio. Basta chiedere al nostro pescivendolo di fiducia e lasciarci consigliare su quello più fresco.

Da condire con un po’ d’olio, limone e prezzemolo, potremo sentire il sapore del mare con un piatto facile e leggerissimo.

Ottimo anche per i vegetariani

Non dobbiamo pensare soltanto a carne o pesce, perché è possibile preparare un carpaccio anche avendo a disposizione soltanto delle verdure.

In questo caso potremmo optare per un mix di zucchine e carote, da tagliare a fettine sottili le prime, a julienne le seconde. Consigliamo di lavarle per bene, dato che ovviamente le gusteremo crude. Aggiungiamo anche questa volta del limone, dell’olio, del prezzemolo e perché no, anche delle olive nere e dell’aceto balsamico che regalano grande sapore al piatto.

Ecco tutti i tipi di carpaccio per un pranzo veloce e completo senza accendere il fornello, ce n’è per tutti i gusti ed esigenze.