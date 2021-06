A volte siamo stufi di indossare sempre gli stessi vestiti. A volte, invece, non ci piace come questi ci stanno. Non donano alle nostre curve e magari sono troppo larghi. Per fortuna abbiamo quasi tutti in casa un accessorio utilissimo in questi casi. Il semplice accessorio che rivoluziona il nostro look facendo risaltare le nostre forme diventerà un must nel nostro guardaroba.

Non solo per i pantaloni

Ma di cosa stiamo parlando? Questo accessorio viene solitamente utilizzato da molti in un solo modo: per tenere su i pantaloni. Ebbene sì, la cintura è un accessorio che non manca in nessun armadio. Ormai, infatti, i pantaloni non sono più cuciti su misura. Ci capita quindi che siano troppo larghi in vita, e magari stretti altrove.

Altre volte, invece, dimagriamo ma non siamo pronti a comprare nuovi abiti. In questi casi la cintura ci viene in aiuto. Questo accessorio è però il perfetto alleato anche in altri casi e può ravvivare il nostro guardaroba.

Il semplice accessorio che rivoluziona il nostro look facendo risaltare le nostre forme

Vanno sempre più di moda i look romantici e di altri tempi, e le cinture sono degli accessori immancabili. Non sono più però solo usati con i pantaloni. Le cinture sono infatti perfette anche per valorizzare il punto vita. In questo modo l’accessorio ci regalerà forme più sinuose. Ma non solo. La cintura aiuta anche a cambiare l’aspetto degli abiti. Una maglietta vaporosa e larga diventerà così aderente. Avremo quindi a disposizione molti modi in più per indossare lo stesso capo.

A seconda di quanto stringeremo la cintura e dell’altezza in cui la indosseremo, infatti, l’effetto sarà diverso. Questo discorso ovviamente vale anche per i vestiti. È anche importante scegliere i giusti colori e i giusti materiali. In questo modo la cintura diventerà ci regalerà un vero e proprio tocco di stile e sarà una parte fondamentale del nostro look.