Cucinare d’estate è quanto di più insopportabile ci sia, specialmente nelle giornate più calde.

Durante le afose mattine d’agosto, avvicinarsi ai fornelli è a dir poco proibitivo ed è per questo che si cerca un’alternativa fresca e veloce. Questo non vuol dire non cucinare neppure un uovo per tre mesi di caldo, ma, semplicemente, prediligere altri tipi di piatti rispetto ai classici invernali.

Consapevoli di ciò, noi della Redazione abbiamo preparato una lista di sette piatti estivi pronti in pochissimi minuti per un pranzo veloce, completo e leggero. Andare incontro alle esigenze dei nostri Lettori è per noi un piacere. Ecco un elenco delle nostre migliori scelte.

Sette piatti estivi pronti in pochissimi minuti per un pranzo veloce, completo e leggero.

Il primo piatto che vi suggeriamo è una ricca insalata a base di avocado e straccetti di pollo arrostito, da condire con del limone e un filo d’olio.

Il secondo è anch’esso un’insalata, ma stavolta con un tocco di originalità in più. Si tratta infatti dell’insalata di finocchi, arance e alici, piatto siciliano molto fresco e ideale per l’estate.

Il terzo piatto è un must di ogni pranzo al ristorante che si rispetti, melone e prosciutto crudo.

Continuiamo con i carpacci di pesce, di carne o di verdure, semplici da preparare e incredibilmente nutrienti.

Soltanto un fornello

Passiamo ad un’altra tipologia di piatti, pur sempre freddi, ma che richiedono in più l’uso di… una pentola. Parliamo delle insalate di farro e orzo, da condire come preferiamo, aggiungendo tonno, sgombro o pezzetti di prosciutto cotto. Anche il couscous si presta bene a preparazioni di questo genere, specialmente con le verdure o con il pesce, proprio come vuole la ricetta trapanese.

Insomma, tra piatti freddi, insalate classiche e a base di cereali o legumi, sicuramente i nostri piatti estivi saranno freschi e deliziosi.