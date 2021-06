In molti stanno organizzando le vacanze estive e sempre presente è l’eterna diatriba tra chi ama la montagna e chi il mare. Da un lato che chi ama il fresco, le lunghe passeggiate e l’aria pulita, dall’altro chi preferisce le spiagge affollate, le nuotate rinfrescanti e l’abbronzatura.

È un’idea sbagliata il fatto che si debba per forza scegliere finendo per scontentare una parte. Il nostro Paese, infatti, ci offre l’imbarazzo della scelta e in particolare una regione racchiude le bellezze di mare e montagna nell’arco di pochi chilometri. Ecco, dunque, perché, con mare da sogno e sentieri di montagna facili, è questa la regione che accontenta tutti in vacanza.

Nel centro del nostro Paese una regione sottovalutata

La regione di cui parliamo oggi si trova nel Centro Italia, incastonata tra Nord e Sud, è ricca di paesaggi naturali, montagne selvagge e spiagge turistiche. Stiamo ovviamente parlando dell’Abruzzo, una delle regioni più belle e sottovalutate del nostro Paese.

L’Abruzzo è una regione che vive tra il mare, ricco di spiagge e pescoso e la montagna più solitaria e meno affollata. Dal Gran Sasso alle spiagge dorate, dal Parco Nazionale d’Abruzzo ai villaggi turistici della costa, l’Abruzzo è una regione ricca di sorprese pronta ad accoglierci con tutta la sua ricchezza culturale, gastronomica e naturalistica.

Con mare da sogno e sentieri di montagna facili è questa la regione che accontenta tutti in vacanza

Chi sceglierà l’Abruzzo come meta delle vacanze farà una scelta furba e accontenterà veramente ogni gusto. Sarà possibile alternare giorni di relax in spiaggia a giorni di passeggiate nel mezzo della natura incontaminata sulle tracce degli animali selvatici.

Sarà possibile passare, nell’arco di pochi chilometri, dagli sport acquatici a quelli montani per una vacanza che di certo non ci annoierà. Se siamo ancora indecisi sulla destinazione delle nostre vacanze diamo un’occhiata a questa regione incastonata nel cuore dell’Italia, non ce ne pentiremo.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo svelato alcuni luoghi poco noti ma meravigliosi dell’Abruzzo.