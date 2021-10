Gli spinaci sono uno degli ortaggi più conosciuti nel nostro Paese. Si possono trovare nei supermercati e nei fruttivendoli in ogni momento della stagione. Hanno diverse modalità di consumo, cotti come crudi. Sono semplicissimi da preparare e si abbinano bene a molti alimenti.

Dopo aver visto come cucinare dei malfatti di spinaci da far impazzire il nostro palato, andiamo a preparare un’altra leccornia a base di questa verdura. Ecco quindi tutti i segreti per fare un flan di spinaci da leccarsi i baffi. Iniziamo spiegando cosa vuol dire il termine francese flan. In italiano si potrebbe tradurre con sformato di una consistenza compatta e soda. Possono essere dolci oppure salati. Generalmente sono degli antipasti, ma possono anche essere un accompagnamento ai secondi, come la ricetta che stiamo per proporre. Gli ingredienti necessari sono:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

1 kg di spinaci;

un bicchiere di latte;

sale;

noce moscata;

4 uova;

50 gr di parmigiano grattugiato;

100 gr di pan grattato;

200 gr di farina.

Tutti i segreti per fare un flan di spinaci da leccarsi i baffi

Facciamo bollire gli spinaci, poi li strizziamo bene e li lasciamo raffreddare Nel mentre prepariamo la besciamella. Facciamo sciogliere il burro a fuoco lento in un tegame, poi uniamo due cucchiai di farina, due prese di sale e lentamente il bicchiere di latte. Mescolare fino a quando il composto è diventato una crema. Prendiamo la noce moscata e spolveriamo a piacere, per poi continuare a mescolare. Anche in questo caso, lasciamo raffreddare e andiamo a tagliare gli spinaci in maniera fine. Successivamente, in una ciotola iniziamo a sbattere le quattro uova, insieme al parmigiano e al sale. Possiamo grattare ancora della noce moscata se siamo particolarmente amanti di questo alimento. Arrivati a questo punto, uniamo tutti i composti, besciamella, spinaci e uova e amalgamiamo perfettamente.

Ci dotiamo di uno stampo per budino o possiamo scegliere di utilizzare degli stampini in alluminio per dolci. Imburriamo bene e spolveriamo con abbondante pan grattato. Rovesciamo all’interno l’impasto e poi mettiamo gli stampi dentro una teglia pieno di acqua. Accendiamo il forno, lo portiamo a una temperatura di 200 gradi e, quando è caldo, vi mettiamo dentro il tutto.

Cuociamo per 40 minuti circa, fino a quando la superficie risulterà essere dorata. Spegniamo, lasciamo intiepidire il nostro flan e poi andiamo a staccare delicatamente i bordi con un coltello. A questo punto il gioco è fatto, rovesciamo sul piatto da portata e iniziamo ad assaporarne il profumo. I nostri commensali saranno piacevolmente sorpresi dalla delicatezza di questo piatto velocissimo da preparare.