Impossibile non amarla. Cremosa e dal gusto eccezionale, la besciamella è una delle salse madri più apprezzate al Mondo. Una prelibatezza da cui è possibile creare creme e salse più elaborate.

La besciamella rappresenta un grande classico anche della cucina italiana. Tra i piatti più famosi e gettonati, non possiamo citare le mitiche lasagne. Piatto ricco di ingredienti eccezionali, legati alla perfezione dalla salsetta fatta da farina, latte e burro. L’aggiunta di noce moscata e di un pizzico di sale renderanno la crema ancora più appetitosa.

Preparare la besciamella è molto semplice. Ed è per questo che molte persone si adoperano in cucina per realizzarla.

Chi desidera cimentarsi nell’impresa dovrebbe conoscere questo piccolo segreto degli chef.

Questa, invece, è la ricetta semplicissima della besciamella che tutti stanno portando in tavola, un successo assicurato pronto in un lampo.

Per chi, infine, cerca delle idee per sostituire la besciamella, ecco 3 soluzioni facili e veloci, senza rinunciare mai la bontà dei piatti.

Besciamella confezionata buona come quella fatta in casa con queste 3 semplici astuzie di cucina

Non sempre, però, si ha il tempo di mettersi ai fornelli e preparare la besciamella. Quando il tempo è tiranno e gli ospiti stanno per arrivare, l’unica soluzione è quella di utilizzare una besciamella già pronta.

In commercio possiamo trovare prodotti di buona qualità a prezzi convenienti. Tuttavia, non basta solo acquistarla per avere una besciamella perfetta e adatta al nostro piatto.

Difatti, possiamo rendere una besciamella confezionata buona come quella fatta in casa con queste 3 semplici astuzie di cucina.

Innanzitutto, bisogna scegliere la besciamella giusta. Mai mettere nel carrello il primo prodotto che si afferra tra le mani. Per portare in tavola un piatto eccezionale servirà leggere la lista degli ingredienti della besciamella confezionata per capire se corrisponde o meno a quella indicata nella ricetta.

Mai pensato di aggiungere un po’ di parmigiano stagionato a 30 mesi mentre si scalda la besciamella? Questo piccolo trucchetto farà esaltare il sapore della besciamella già pronta, rendendola più gustosa e cremosa.

Ed infine, per migliorare maggiormente il sapore ma con una soluzione meno salata, ecco l’idea da provare. Aggiungere alla besciamella un filo di panna liquida. Una vera astuzia di cucina che piacerà a grandi e piccini. Insomma, basta davvero poco per adattare la besciamella confezionata ai nostri piatti. In questo modo si potrà gustare un prodotto eccezionale ed aggiungerlo alle varie preparazioni, senza far sentire alcuna differenza con la besciamella fatta in casa.