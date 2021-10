Il freddo sta arrivando in molte parti d’Italia e già tanti corrono a ripari, per salvare le piante esposte al gelo notturno. Questo è il periodo di transizione, dove durante il giorno le temperature sono ancora sopportabili, ma la notte scendono inesorabilmente. È il momento di fare i lavori in giardino e nell’orto per proteggerlo, nutrirlo e sistemarlo a dovere.

Dovremo prenderci cura anche delle nostre piante più sensibili alle basse temperature, per evitare che muoiano e che patiscano. Scegliamo bene quali specie mettere dentro casa al caldo e quali coprire in terrazza. Ma non arrendiamoci a non tenere nulla fuori, perché possiamo avere fiori colorati anche d’inverno, selezionando alcune varietà molto resistenti al freddo.

Pochi conoscono queste 5 piante invernali per abbellire i balconi con una cascata di fiori

La pianta che rappresenta l’inverno per eccellenza è il ciclamino, non tutti lo sanno ma è una pianta robusta ed esteticamente piena di fascino. I bulbi, da tenere in vaso, non necessitano di particolari cure, ma bisogna conoscerli per vederli sempre fioriti e colorati anche d’inverno. Se tenuti a mezz’ombra, evitando temperature sotto i 9 gradi, vedremo un’esplosione di colori almeno fino a fine novembre.

Un’altra pianta ornamentale adatta a fiorire d’inverno è la rosa di Natale o elleboro nero. Produce, a partire da dicembre, degli splendidi fiori bianchi, rosa e porpora, dall’aspetto molto delicato. L’unica accortezza è piantarli in vasi profondi, per dare spazio alle sue grandi radici. Evitiamo di esporla troppo al vento e innaffiamo solo quando il terreno è asciutto. Usiamo un terriccio simile a quello per le rose, ovvero soffice e ben drenato. Se le temperature sono particolarmente basse mettiamo qualche foglia secca o un telo apposito per proteggere la pianta.

Quasi nessuno coltiva l’americana pianta arbustiva hamamelis o amamelide, eppure è perfetta per decorare con allegria ed eleganza i nostri terrazzi. I suoi piccoli fiori, che durano per molti mesi, sono molto particolari, a forma di nastri lineari gialli molto profumati. Queste piante possono sopportare temperature fino a –15 gradi, ma in vaso dobbiamo sempre curarle e non scordarci di annaffiare periodicamente, soprattutto d’estate.

Crocus e mahonia

I fiori grandi del crocus, o croco, sembrano un disegno artistico spettacolare. Petali perfetti e a forma di coppa, li troviamo in tanti colori come bianco, lilla, arancione e giallo. Fiorisce a partire dall’autunno e raggiunge un’altezza di massimo 20 cm. Si coltiva la varietà “vernus” soprattutto per ricavare lo zafferano, spezia molto apprezzata.

La mahonia è una pianta rustica e molto resistente al freddo, ma anche al caldo. Possiede una folta chioma e possiamo utilizzarla anche come siepe. Produce dei singolari fiori a pannocchia gialli, insieme a piccole bacche colorate. È più diffusa la specie japonica, che può raggiungere anche 1,5 mt di altezza.

Anche se pochi conoscono queste 5 piante invernali per abbellire i balconi con una cascata di fiori, possiamo tenerle tranquillamente fuori e non rinunciare ai colori.