Cucinare è un’arte a tutti gli effetti. Difatti può donare agli altri sensazioni piacevoli e indescrivibili, e per farlo bene è necessario talento, costanza ed esperienza. Come appunto succede in qualsiasi altra disciplina artistica. Proprio per questo motivo alle volte ci riferiamo ai grandi cuochi come a degli artisti, e del resto lo sono. Non soltanto perché sanno come preparare una ricetta al meglio, ma anche e soprattutto perché conoscono i modi più veloci ed efficaci per farlo, ottenendo risultati strepitosi.

Tutti possiamo imparare

Se il nostro obbiettivo non è quello di diventare uno chef stellato ma un cuoco rispettabile e provetto, non c’è niente che ci può fermare. Nel primo caso infatti servirebbero anni e anni di scuola, ma nel secondo quello di cui abbiamo bisogno è solamente tanta voglia di fare. Aggiunta ovviamente alla conoscenza di piccoli trucchetti del mestiere. Come appunto quello che spiegheremo nel prossimo paragrafo. Infatti vediamo perché tutti i migliori chef già conoscono benissimo questa chicca micidiale per preparare una mousse soffice da impazzire e per nulla gommosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il troppo stroppia

Sia nelle ricette salate che in quelle dolci ci troveremo sempre, prima o poi, a dover affrontare dei problemi. È altrettanto vero però che quando si tratta di dessert e creme ci sono più probabilità di riscontrare difficoltà. Del resto basta veramente un attimo per ritrovarsi con una torta piena di cupole, una crema pasticcera disturbata dai grumi, o una mousse troppo compatta ed elastica. Bene, a tal proposito, oggi ci concentreremo su quest’ultimo caso, ed in particolare su come evitarlo. Infatti è incredibile ma tutti i migliori chef già conoscono benissimo questa chicca micidiale per preparare una mousse soffice da impazzire e per nulla gommosa. Il segreto risiede tutto negli albumi. E in quando si vanno a montare.

Molti infatti commettono l’errore di montare gli albumi a neve per un periodo troppo prolungato. Senza sapere che è proprio questo a provocare problemi nella consistenza della mousse. Gli albumi vanno sì montati, ma mai eccessivamente. Solitamente infatti siamo sempre concentrati a capire come effettuare questa operazione delicata, piuttosto che calcolare quanto lunga debba essere. In questo caso però, come anche in altri, il tempismo risulta fondamentale. Per questo motivo fermiamoci sempre qualche minuto prima rispetto a come siamo abituati a fare, e vedremo che già così la compattezza del composto sarà molto diversa. In meglio ovviamente! Del resto è assurdo ma tutti i migliori chef già conoscono benissimo questa chicca micidiale per preparare una mousse soffice da impazzire e per nulla gommosa.