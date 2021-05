Dimagrire con gusto è un’impresa da veri intenditori del buon cibo. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa intende condividere con i Lettori una ricetta davvero molto interessante. Questa non solo aiuta a preparare delle polpette super deliziose, ma lo fa anche senza far assumere troppo peso. Queste infatti sembrano delle comuni polpette ma ogni morso ha solo 20 calorie e cuociono in appena 15 minuti. Ecco cosa occorre per prepararle e qual è il procedimento per realizzarle prima di gustarle a tavola.

Ingredienti per le polpette di tonno e patate

300 grammi circa di patate da bollire;

100 grammi di tonno al naturale;

30 grammi di formaggio grattugiato;

40 grammi di pangrattato;

qualche pizzico di sale.

Procedimento

Queste sembrano delle comuni polpette ma ogni morso ha solo 20 calorie e cuociono in appena 15 minuti. Realizzarle è semplicissimo. Occorre innanzitutto bollire le patate per circa 20 o 25 minuti. Esse saranno pronte non appena diventerà semplice trafiggerle con la forchetta. Non dovranno cioè opporre alcuna resistenza.

Poi schiacciarle in una boule da cucina con l’apposito strumento e non appena diventeranno tiepide. Aggiungere quindi il tonno al naturale e lavorare i due ingredienti fino ad amalgama completa. Aggiungere poi il formaggio grattugiato e il sale. A gusto è possibile aggiungere anche poco pepe nero senza influire sulle calorie.

Come realizzare e cuocere al forno le polpette di tonno

Una volta amalgamati tutti gli ingredienti bisognerà lavorare l’impasto a forma di polpette. Poiché la ricetta non prevede l’utilizzo di uova a fare da collante consigliamo di lavorare l’impasto a piccole sfere leggermente appiattite. Questa forma consentirà di far dorare entrambi i lati in modo uniforme.

Passare quindi nel pangrattato subito dopo la realizzazione per consentirgli di aderire all’impasto ancora umido. Foderare una teglia con della carta forno e versare qualche giro d’olio. Posizionare sopra le polpette ben distribuite. Cuocere a 180 gradi per circa un quarto d’ora. Le polpette saranno gustose e croccanti.

Approfondimenti

