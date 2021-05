L’arrivo della bella stagione è il momento migliore per occuparsi del verde su terrazzi e giardini. In assoluto, la pianta regina che predomina da nord a sud nella penisola è la rosa. Coltivata in terra o in vaso è una pianta molto rustica, dalle mille tipologie e dal grande fascino. Impossibile non esserne conquistati prima o poi. Molto spesso però, afidi, pidocchi, ragnetto rosso sono pronti ad intaccarne la bellezza. Di seguito il miglior sistema efficace ed economico per proteggere le nostre piante preferite dai terribili attacchi dei parassiti.

I rimedi naturali

La letteratura disponibile on line sull’argomento è ricca di soluzioni e rimedi naturali da adottare. Risparmiare e nello stesso tempo debellare definitivamente quello che è un vero e proprio incubo per i pollici verdi non è semplice. Spesso purtroppo è laborioso preparare le misture prescritte, far macerare erbe, preparare decotti per avere solo l’illusoria sensazione di essere riusciti nell’impresa. Perché dopo pochi giorni, ecco ripresentarsi il problema. Queste non vanno bene per tre motivi. Il primo è quello di non riuscire a preparare efficacemente questi rimedi. Spesso le istruzioni sono vaghe nelle quantità e nella diluizione dei preparati. In secondo luogo, si può finire per immettere nel terreno sostanze che ne alterano il PH o l’equilibrio delle sostanze nutritive. Infine, le sostanze che spruzziamo sulle foglie, vengono lavate via dalla pioggia e dal vento. Ecco perché i parassiti dopo pochi giorni tornano indisturbati a cibarsi della linfa.

Risparmiare comprando i prodotti giusti

Insomma, si è solo creduto di risparmiare e non far danno all’ambiente utilizzando aglio, sapone di Marsiglia e quant’altro. Oggi giorno, esistono aziende che vantano grande esperienza nella formulazione e commercializzazione di prodotti per le piante anche a bassissimo impatto ambientale. Rivolgersi ad esse si rivela la scelta più saggia. Per risolvere il problema dei parassiti esse formulano degli insetticidi sistemici. Ovvero, prodotti che una volta spruzzati sulle piante entrano in circolo. Essi la rendono improvvisamente sgradevole ai parassiti. Questi trattamenti durano per molte settimane. Non si altera l’equilibrio del substrato in cui affondano le radici della pianta e non inquinano, data l’esigua quantità di prodotto necessario. Questo è il miglior sistema efficace ed economico per proteggere le nostre piante preferite dai terribili attacchi dei parassiti.