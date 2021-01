In cucina molte cose possono andare storte. Infatti molte volte la buona riuscita di una ricetta non è data solamente dalla bravura di chi la prepara. Come in tutte le cose, possono accadere degli inconvenienti dovuti alla disattenzione o semplicemente alla sfortuna. Se in quest’ultimo caso possiamo fare ben poco, al contrario un inconveniente che si ripete costantemente dovrebbe farci riflettere. Probabilmente stiamo facendo qualcosa nel modo sbagliato, oppure non stiamo facendo abbastanza per evitarlo.

La distribuzione del calore

In questo articolo vogliamo concentrarci sulla cottura, nel particolare di torte e dolci in generale. Capita infatti spesso che, sebbene seguiamo la ricetta a menadito, a fine cottura la torta si presenta scomposta e piena di crepe. Oltre a questo, compare solitamente quella che viene definita la cupola, ovvero un rialzo fastidioso della superficie del dolce. Tutto questo è causato dal calore che, raggiungendo prima i bordi che il centro del dessert, provoca questi fenomeni. Esiste però un modo per evitarlo. Infatti mai più cupola o crepe sulla torta grazie a questo utilissimo consiglio della nonna.

Il segreto della non a è un semplice canovaccio

Ciò di cui avremo bisogno sarà un canovaccio da cucina. Sembra incredibile ma è proprio così. Questo rimedio è semplice quanto efficace. Proprio perché la cupola e le crepe sono causate dal calore diretto che arriva sui bordi, sarà semplicemente necessario proteggere la teglia. Avvolgiamo dunque un canovaccio tutto attorno alla teglia. In questo modo, il calore impiegherà più tempo per cuocere il dessert.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come conseguenza, il centro e i bordi della torta arriveranno a cottura più o meno nello stesso momento. Questo permetterà alla superficie di crescere in maniera compatta ed uniforme, senza buchi, crepe o cupole. Provare per credere, il risultato non deluderà di certo. Dunque mai più cupola o crepe sulla torta grazie a questo utilissimo consiglio della nonna.