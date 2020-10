Per la preparazione di biscotti, di crostate e dolci per la prima colazione è possibile utilizzare pure la farina di mandorle. Che spicca, tra l’altro, per essere senza glutine e ideale anche per chi segue una dieta che prevede un basso indice glicemico.

Ecco, allora, tutti gli ingredienti e gli attrezzi che servono per preparare la farina di mandorle. Perché si può acquistare già pronta, ma si può pure preparare facilmente a casa con la garanzia di aver impiegato ingredienti freschi.

Per quel che riguarda gli attrezzi, per ottenere la farina di mandorle, occorre avere a disposizione forno e di frullatore. Mentre gli ingredienti di base sono semplicemente due. E cioè le mandorle e la fecola di patate. L’ingrediente opzionale è, invece, lo zucchero a velo. Da aggiungere alla ricetta per chi vuole rendere la farina di mandorle un pò più dolce.

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di tostare le mandorle. A forno freddo mettere le mandorle nella teglia e tostare per circa mezz’ora a 100 gradi.

Attendere che le mandorle siano fredde e riporle in un frullatore insieme alla fecola di patate. Per ogni 200 grammi di mandorle aggiungere un cucchiaio pieno di fecola di patate, e mezzo cucchiaio di zucchero a velo.

Nel frullare il tutto occorre fare qualche pausa. E ciò per evitare che, a causa del calore generatosi, la fecola di patate tenda a rimanere troppo compatta. Frullare, quindi, osservando la precauzione della pausa, fino a quando la farina di mandorle non assumerà la consistenza desiderata.

Quali dolci si possono preparare con la farina di mandorle, dalle torte ai biscottini

Con la farina di mandorle fatta in casa, come sopra accennato, si possono preparare sia torte sia tanti dolcetti sfiziosi. Per esempio, con farina di mandorle, albumi d’uovo e zucchero semolato, si possono preparare e infornare dei gustosi biscottini da servire a tavola al mattino per la prima colazione.