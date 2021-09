Chi vorrebbe utilizzare il proprio terreno per produrre frutta e verdura sicuramente sa che questo non è il periodo ideale per iniziare ad occuparsene, soprattutto se si è neofiti. Infatti, questo è il momento in cui la natura comincia ad andare in letargo e a diventare meno produttiva. Inoltre, poi ci sono infatti veramente pochi esemplari vegetali che sono in grado di resistere all’abbassarsi repentino delle temperature. Oggi parliamo di uno di questi. Vediamo insieme infatti perché tutti dovrebbero piantare nel proprio orto questo gustosissimo ortaggio resistente al freddo e alle gelate. Ecco, quindi, dei consigli per farlo crescere e per sfruttarlo in cucina.

Tutti dovrebbero piantare nel proprio orto questo gustosissimo ortaggio resistente al freddo e alle gelate

Stiamo parlando del cavolo nero, uno degli ingredienti più utilizzati all’interno della cucina del centro Italia, specialmente in quella toscana. Questo, infatti, spesso è fondamentale per la preparazione di zuppe invernali come, ad esempio, la famosa ribollita. Si può però impiegare anche per preparare un delizioso pesto o per creare delle chips al forno leggere e friabili. Quindi se abbiamo seguito le indicazioni su come preparare il terreno all’inverno con questi lavori da fare nell’orto a ottobre e novembre, ecco quali sono gli step per prendersi cura di questa meravigliosa varietà di crucifera.

Consigli su come mantenere bene il cavolo nero

Questa pianta è perenne e molto robusta. A differenza di molte altre piante trae addirittura giovamento dal gelo dei mesi più rigidi. Questo, infatti, rende le sue foglie molto più croccanti e il suo colore più vivido. Per goderselo al meglio è quindi necessario piantarlo ad agosto, a settembre oppure al massimo a ottobre.

Questa operazione può essere fatta tramite seme oppure facendo crescere una piantina nel proprio semenzaio, trapiantandola poi nella terra lavorata. Il tempo stimato per riuscire a farla crescere è circa di poco più di un mese. Per fare quest’ultima cosa è necessario però giocare di anticipo. Inoltre, essendo poi anche molto tenace non bisogna preoccuparsi troppo di eventuali malattie o dei parassiti.

Bisogna stare però attenti alle erbe infestanti che vanno rimosse periodicamente. Altrimenti potrebbero mettere a rischio il benessere di questo ortaggio. Inoltre, bisogna avere cura nel disporre le piante nel terreno mantenendo una adeguata distanza fra di loro. Infatti, quando la verdura è pronta per essere colta si presenta in maniera molto voluminosa e per questo è meglio che abbia lo spazio per poter maturare.

Approfondimento

