Con l’avvento di Internet e di tutte le sue comodità, navigare ormai è diventata una quotidianità. Se è vero che siamo conosciuti all’estero come un popolo di navigatori, in questo caso Cristoforo Colombo non c’entra più. Siamo sempre più navigatori del web e lo smart working ha decisamente acuito questo concetto. Siamo anche letteralmente bombardati da ogni angolo dalle varie offerte telefoniche e di Internet. Un mercato ormai decisamente saturo, che se da un lato propone tantissime offerte, dall’altro proprio per questo rischia di farci una gran confusione. E, alla fine, se paghiamo troppo di traffico internet e dobbiamo sempre ricaricare, ecco le 2 cause principali.

Pagare conti troppo salati

Una costante delle nostre bollette, qualsiasi esse siano è che al 95% delle volte ci prospettano aumenti e quasi mai diminuzioni di prezzo. Adesso moltissime compagnie erogano servizi accompagnando bonus, sconti e benefit a chi porta un amico o un parente. Senza contare le iniziative commerciali di omaggistica, gift card e regali vari cambiando operatore o gestore. Sembrerebbe facile trovare l’offerta giusta per noi, eppure è sempre una giungla ardua districarsi nei contratti. Soprattutto quando arrivano le famose parti in “minuscolo quasi illeggibile”.

Servizi di segreteria telefonica e trasferimento di chiamata sono le classiche funzioni che possono portarci inconsciamente all’aumento della nostra bolletta. Non ce ne accorgiamo solo sulla linea fissa, ma anche e soprattutto su quella mobile. Nel momento in cui cambiamo gestore e l’offerta di ingresso è decisamente allettante. Attenzione, però che in partenza moltissimi operatori inseriscono questi servizi, ma a pagamento. E, potremmo accorgercene non solo nella ricarica telefonica, ma anche nella prima bolletta che ci arriva a casa. Sicuramente questi servizi sono contemplati a livello contrattuale, ma fanno parte come dicevamo di quelle sezioni che non andiamo quasi mai a vedere. E, a proposito, ecco finalmente svelato il metodo semplice e infallibile per evitare che i call center ci chiamino continuamente.

Pagare troppo di Internet anche per la domiciliazione

La domiciliazione, cioè il servizio di recapito delle bollette, è quasi sempre a pagamento in moltissimi contratti. Capita anche con le banche o le finanziarie di trovarsi un addebito che può arrivare anche a 2 euro per ogni singola consegna. Se non ci viene proposto al momento dell’apertura del contratto, chiediamo noi al proponente di effettuare la domiciliazione gratuita con la posta elettronica. Sembra una stupidata, eppure tra una domiciliazione e l’altra potremmo andare al risparmiare anche 50 euro all’anno. Cifra che comunque rappresenta quasi un pieno di benzina.

