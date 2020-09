Siete stufi delle solite merende preconfezionate? Cercate un’alternativa più sana rispetto alle patatine dei distributori? Se avete spesso questi pensieri in testa non scoraggiatevi, c’è una soluzione che fa per voi: le kale chips. Questa alternativa salutare arriva direttamente dall’America ed è uno degli ultimi trend alimentari del momento. Questa ricetta è letteralmente un passe-partout. Infatti può essere usata come merenda sana per i bambini o come appetizer da servire ai propri amici durante l’ora dell’aperitivo. Questo pietanza è molto vantaggiosa: è semplice, veloce, apporta poche calorie ed è totalmente vegana. Proprio per questo può rappresentare un ottimo alleato per placare la fame in ufficio o in università. Ecco come preparare le chips di cavolo nero, pronte in soli in dieci minuti.

Gli ingredienti per le chips di cavolo nero, pronte in soli dieci minuti

Sono strettamente necessari solo due ingredienti: 250 grammi di cavolo nero e sei cucchiai di olio extravergine di oliva. Al composto oleoso andranno poi aggiunti sale e pepe nelle quantità desiderate. Se si vuole provare qualcosa di diverso, si possono però incorporare anche delle spezie. Ad esempio si può utilizzare la paprika per conferire alle foglie un gusto leggermente piccante. L’aggiunta di semi di sesamo può essere un’ottima idea per rendere il risultato finale ancora più croccante.

Il procedimento

Tagliate il cavolo e selezionate le parti più belle. Lavate e asciugatele con uno straccio da cucina, facendo molta attenzione a non danneggiarle. Versate i cucchiai di olio dentro una piccola ciotola. Aggiungete sale, pepe e qualsiasi altro aroma desiderato e mescolate. Stendete le foglie sulla teglia da forno e con l’aiuto di un pennello da cucina ricopritele della quantità di olio che ritenete opportuna. Infornate a 180 gradi sull’impostazione ventilata per un tempo massimo di dieci minuti. Prestate attenzione al processo di cottura se non volete che risultino bruciacchiate.

E voi conoscevate la ricetta delle chips di cavolo nero, pronte in soli dieci minuti? Allora non perdetevi altre idee per spuntini completamente vegetali.